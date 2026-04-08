Μια ιδιαίτερη πινακίδα στο κέντρο της Αθήνας προκαλεί απορία σε οδηγούς και περαστικούς που περνούν από την περιοχή. Ο λόγος για μία πινακίδα οδικής σήμανσης που συνδέεται με την παράδοση της αναπλασμένης Βασιλίσσης Όλγας.

Τι σημαίνει η «περίεργη» πινακίδα

Αν και εκ πρώτης όψεως μπορεί να θυμίζει σήμα αναστροφής, η σημασία της είναι διαφορετική. Η νέα πινακίδα υποδεικνύει «Ανακάμπτοντα Ελιγμό Αριστερά», δηλαδή την υποχρέωση ενός απότομου ελιγμού ώστε τα οχήματα να εισέλθουν σε συγκεκριμένη κατεύθυνση. Στην προκειμένη περίπτωση, ο ελιγμός αφορά την πρόσβαση προς την περιοχή της Πλάκας, διευκολύνοντας τη ροή της κυκλοφορίας.

Πού θα τη συναντήσουν οι οδηγοί

Όπως πηγαίνεις στην Αμαλίας με κατεύθυνση προς το Σύνταγμα περνώντας τους Στύλους του Ολυμπίου Διός υπάρχει ένα νέο φανάρι που φτιάχτηκε ώστε ο κόσμος να μπορεί να κάνει αναστροφή και να μπαίνει στην Πλάκα χωρίς να χρειάζεται να κάνει τον γύρο από το Σύνταγμα και συγκεκριμένα από τη Φιλελλήνων.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ