Ο βουλευτής της ΝΔ Νότης Μηταράκης δήλωσε ότι ο ίδιος και οι συνεργάτες του ενήργησαν «απολύτως στα πλαίσια του Συντάγματος και της πολιτικής τους δραστηριότητας», προωθώντας αιτήματα πολιτών που θεωρούν πως έχουν αδικηθεί από την κεντρική διοίκηση. Οι δηλώσεις του έγιναν αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ακρόασής του ενώπιον της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής.

Ο βουλευτής ζήτησε την άρση της βουλευτικής του ασυλίας, τονίζοντας ότι θέλει να «καθαρίσει» το όνομά του. Όπως ανέφερε, έχει ήδη υποβάλει γραπτή δήλωση με την οποία εξηγεί τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης.

«Παρουσιάστηκα σήμερα στην Επιτροπή Δεοντολογίας και ζήτησα την άρση της βουλευτικής μου ασυλίας. Με γραπτή μου δήλωση έχω εξηγήσει ακριβώς τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης», σημείωσε ο Νότης Μηταράκης, επαναλαμβάνοντας ότι θεωρεί υποχρέωση κάθε βουλευτή να βρίσκεται κοντά στους πολίτες, «απολύτως στα πλαίσια της νομιμότητας».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι, παρότι η αλληλογραφία ενός πολιτικού γραφείου εμπίπτει –όπως είπε– στην πολιτική δραστηριότητα, ζητά την άμεση άρση της ασυλίας του, ώστε να απαντήσει στα ερωτήματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας «το ταχύτερο δυνατό».