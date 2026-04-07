«Άρωμα» καλοκαιριού έφερε η Μεγάλη Τρίτη (07.04), με τη θερμοκρασία να ξεπερνά ακόμη και τους 28 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Το σύντομο «καλοκαιρινό» διάλειμμα του καιρού αναμένεται να συνεχιστεί και το επόμενο 24ωρο. Ωστόσο, στη συνέχεια προβλέπεται απότομη μεταβολή, με τη θερμοκρασία να σημειώνει πτώση έως και 9 βαθμούς Κελσίου, ενώ βροχές αναμένεται να εκδηλωθούν σχεδόν έως και την Κυριακή του Πάσχα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Meteo, η υψηλότερη θερμοκρασία της Μεγάλης Τρίτης καταγράφηκε στα Τρίκαλα, όπου ο υδράργυρος έφτασε τους 28,4 βαθμούς Κελσίου.

Ακολούθησαν η Σίδνος με 28,3 βαθμούς, η Αργυρούπολη Δράμας με 28,2 και τα Γιαννιτσά με 28,1 βαθμούς Κελσίου.

Την ίδια ώρα, σε αρκετές ακόμη περιοχές οι θερμοκρασίες κινήθηκαν λίγο χαμηλότερα, παραμένοντας πάντως σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται ο Μικρόκαμπος Δράμας, η Χαλάστρα, η Αγία Τριάδα Φθιώτιδας και το Παλαιό Σκυλίτσι Ημαθίας.

Το ανοιξιάτικο σκηνικό αναμένεται να αλλάξει από το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης, όταν θα ξεκινήσει η σταδιακή επιδείνωση του καιρού.