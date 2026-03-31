Ο Ντόναλντ Τραμπ προτρέπει τις χώρες που δεν βοήθησαν τις ΗΠΑ στις συντονισμένες επιθέσεις κατά του Ιράν και τώρα δεν μπορούν να προμηθευτούν καύσιμα για τα αεροσκάφη, να αγοράσουν αμερικανικό πετρέλαιο και να πάνε στο Στενό του Ορμούζ και «απλώς να το ΠΑΡΟΥΝ».

Όπως αναφέρει το BBC, o Πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι χώρες «όπως το Ηνωμένο Βασίλειο», οι οποίες δεν μπορούν να προμηθευτούν καύσιμα αεροσκαφών λόγω των περιορισμών στο Στενό του Ορμούζ, θα πρέπει «να βρουν το θάρρος που τους λείπει, να πάνε στο Στενό και απλά ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΟΥΝ».

Σε μια ανάρτηση στο Truth Social, γράφει ότι οι χώρες «θα πρέπει να αρχίσουν να μαθαίνουν πώς να πολεμούν για τον εαυτό τους, οι ΗΠΑ δεν θα είναι πια εκεί για να σας βοηθήσουν, ακριβώς όπως εσείς δεν ήσασταν εκεί για εμάς», απευθυνόμενος σε χώρες «που αρνήθηκαν να εμπλακούν στην αποκεφαλισμό του Ιράν».

«Το Ιράν έχει, ουσιαστικά, αποδεκατιστεί. Το δύσκολο μέρος έχει τελειώσει», προσθέτει η ανάρτηση, καταλήγοντας με: «Πηγαίνετε να πάρετε το δικό σας πετρέλαιο!».

Σε μια επόμενη ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ αναφέρει ότι η Γαλλία «δεν επέτρεψε σε αεροσκάφη με προορισμό το Ισραήλ, φορτωμένα με στρατιωτικό υλικό, να πετάξουν πάνω από γαλλικό έδαφος».

Συνεχίζει λέγοντας ότι η Γαλλία «δεν βοήθησε καθόλου όσον αφορά τον “Χασάπη του Ιράν”, ο οποίος εξοντώθηκε με επιτυχία!».

Η ανάρτηση ολοκληρώνεται με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να δηλώνει: «Οι ΗΠΑ θα το ΘΥΜΗΘΟΥΝ!!!»