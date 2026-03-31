Η κλιμάκωση της σύγκρουσης με το Ιράν έχει αρχίσει να αφήνει έντονο αποτύπωμα στην παγκόσμια οικονομία, με τις επιπτώσεις να χαρακτηρίζονται «ασύμμετρες». Σύμφωνα με ανάλυση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η εξέλιξη του πολέμου εντείνει τις υφιστάμενες ανισορροπίες, πλήττοντας περισσότερο τα κράτη με υψηλή ενεργειακή εξάρτηση και περιορισμένα δημοσιονομικά περιθώρια.

Η βασική εικόνα που διαμορφώνεται είναι ξεκάθαρη: ανεξαρτήτως διάρκειας ή έντασης της σύγκρουσης, οι πιέσεις οδηγούν σε υψηλότερο πληθωρισμό και χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης. Οι τρεις κύριοι μηχανισμοί μετάδοσης της κρίσης είναι οι τιμές της ενέργειας, οι διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες και η αστάθεια στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Η διάρκεια της κρίσης ως καθοριστικός παράγοντας

Καθοριστικό ρόλο για την ένταση των επιπτώσεων παίζει η διάρκεια της σύγκρουσης. Σε ένα σενάριο σύντομης διάρκειας, αναμένεται απότομη αύξηση στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, που ενδέχεται να εξομαλυνθεί σχετικά γρήγορα.

Ωστόσο, αν η κρίση παραταθεί, οι τιμές ενέργειας μπορεί να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα, επιβαρύνοντας τις εισαγωγικές οικονομίες και περιορίζοντας την κατανάλωση και τις επενδύσεις.

Ένα ενδιάμεσο σενάριο, θεωρούμενο και το πιθανότερο, προβλέπει παρατεταμένη γεωπολιτική ένταση, επίμονη ενεργειακή ακρίβεια και δυσκολία στον έλεγχο του πληθωρισμού. Η αβεβαιότητα λειτουργεί αποτρεπτικά για τις αγορές, αυξάνοντας το κόστος δανεισμού και περιορίζοντας τη ρευστότητα.

Το Στενό του Ορμούζ στο επίκεντρο

Ιδιαίτερη σημασία έχει το Στενό του Ορμούζ, μέσω του οποίου διέρχεται περίπου το ένα τέταρτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και το ένα πέμπτο του φυσικού αερίου. Κάθε διαταραχή στη διέλευση προκαλεί άμεσες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Η Ευρώπη εμφανίζεται εκτεθειμένη, με χώρες όπως η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από εισαγόμενο φυσικό αέριο. Αντίθετα, κράτη όπως η Γαλλία και η Ισπανία διαθέτουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα χάρη στη χρήση πυρηνικής ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών.

Επιπτώσεις σε τρόφιμα και εφοδιαστικές αλυσίδες

Πέρα από την ενέργεια, η κρίση επηρεάζει και βασικά αγαθά, όπως τα τρόφιμα και τα λιπάσματα. Περίπου το ένα τρίτο της παγκόσμιας διακίνησης λιπασμάτων περνά από την περιοχή του Ορμούζ, γεγονός που αυξάνει το κόστος παραγωγής στη γεωργία και μετακυλίεται στις τιμές των τροφίμων.

Οι συνέπειες είναι ιδιαίτερα έντονες για τις χώρες χαμηλού εισοδήματος, όπου τα τρόφιμα καταλαμβάνουν μεγάλο ποσοστό των δαπανών των νοικοκυριών.

Ταυτόχρονα, οι εφοδιαστικές αλυσίδες υφίστανται νέες πιέσεις. Η αναγκαστική αλλαγή δρομολογίων των πλοίων αυξάνει τους χρόνους μεταφοράς, τα ασφάλιστρα και το κόστος logistics. Αυτό επηρεάζει όχι μόνο ενεργειακά προϊόντα αλλά και κρίσιμες πρώτες ύλες, όπως το ήλιο, απαραίτητο για την παραγωγή ημιαγωγών.

Οι καθυστερήσεις αυτές εντείνουν τις ελλείψεις και δημιουργούν πρόσθετες πληθωριστικές πιέσεις στη βιομηχανία.

Χρηματοπιστωτικές επιπτώσεις και παγκόσμια ανισορροπία

Σε χρηματοπιστωτικό επίπεδο, η αβεβαιότητα οδηγεί σε αυστηρότερες συνθήκες δανεισμού, αύξηση των επιτοκίων κινδύνου και μετατόπιση κεφαλαίων προς ασφαλέστερα επενδυτικά καταφύγια. Οι αναδυόμενες αγορές και οι οικονομίες με υψηλό χρέος βρίσκονται σε πιο ευάλωτη θέση, αντιμετωπίζοντας αυξημένο κόστος εξυπηρέτησης και περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

Αν μη τι άλλο, η κρίση με το Ιράν αναδεικνύει τις δομικές αδυναμίες της παγκόσμιας οικονομίας και επιταχύνει τάσεις αναδιάρθρωσης, τόσο στον ενεργειακό τομέα όσο και στις εμπορικές ροές. Η επόμενη περίοδος θα είναι καθοριστική, καθώς η εξέλιξη της σύγκρουσης θα διαμορφώσει όχι μόνο το βάθος των οικονομικών επιπτώσεων, αλλά και τη μορφή της παγκόσμιας οικονομίας τα επόμενα χρόνια.