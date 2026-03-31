Η παγκόσμια αεροπορική βιομηχανία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή κρίση, καθώς οι τιμές των καυσίμων jet έχουν υπερδιπλασιαστεί μέσα σε μόλις έναν μήνα. Σύμφωνα με την International Air Transport Association (IATA), η έναρξη του πολέμου στον Περσικό Κόλπο πυροδότησε ένα εκρηκτικό ράλι τιμών, το οποίο απειλεί άμεσα τη βιωσιμότητα των εταιρειών και το κόστος των ταξιδιών.

Όπως δείχνει το Jet Fuel Price Monitor της IATA για την εβδομάδα που έληξε στις 27 Μαρτίου, η μέση παγκόσμια τιμή καυσίμων jet αυξήθηκε κατά 104% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, φτάνοντας τα 4,65 δολάρια ανά γαλόνι.

Μεγάλες αυξήσεις σε Ασία και Ωκεανία

Η μεγαλύτερη άνοδος καταγράφεται στην Ασία και την Ωκεανία, όπου οι τιμές εκτινάχθηκαν κατά 134%, αγγίζοντας σχεδόν τα 5 δολάρια ανά γαλόνι.

Αντίθετα, στη Βόρεια Αμερική σημειώθηκε η μικρότερη αύξηση, περίπου 88% τον τελευταίο μήνα.

Υψηλή κατανάλωση – Μεγάλο κόστος για τις εταιρείες

Η κατανάλωση καυσίμων παραμένει ιδιαίτερα υψηλή:

Ένα δικινητήριο επιβατικό αεροσκάφος, όπως τα Airbus A320 ή Boeing 737, καταναλώνει περίπου 750 έως 900 γαλόνια ανά ώρα .

. Τα αεροσκάφη μεγάλων αποστάσεων, όπως τα Boeing 787 και Airbus A350, φτάνουν τα 1.500 έως 2.200 γαλόνια ανά ώρα.

Σύμφωνα με στοιχεία της Premier Petroleum, το κόστος καυσίμων αποτελεί περίπου το 30% των συνολικών δαπανών των αεροπορικών εταιρειών.

Μεγαλύτερη πίεση σε σχέση με το πετρέλαιο

Παρά το γεγονός ότι η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent crude oil έχει αυξηθεί κατά περίπου 60% από την έναρξη του πολέμου, οι αεροπορικές εταιρείες πλήττονται δυσανάλογα.

Η λεγόμενη «ψαλίδα διύλισης» (crack spread) – δηλαδή η διαφορά μεταξύ της τιμής του αργού πετρελαίου και του επεξεργασμένου καυσίμου jet – αυξήθηκε κατά:

231% τον τελευταίο μήνα

287% σε ετήσια βάση

Αυξήσεις τιμών και αλλαγές δρομολογίων

Ως απάντηση στις αυξήσεις, οι αεροπορικές εταιρείες προχωρούν σε:

Επιβολή επιπλέον χρεώσεων καυσίμων (fuel surcharges)

Αναθεώρηση δρομολογίων και περικοπές πτήσεων

Οι εξελίξεις αυτές αναμένεται να επηρεάσουν άμεσα το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων και τη διαθεσιμότητα πτήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο.