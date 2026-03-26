Αεροπορικά εισιτήρια για μακρινές αποστάσεις το φετινό καλοκαίρι αποδεικνύονται πολύ ακριβότερα απ’ ό,τι περίμεναν οι ταξιδιώτες, σύμφωνα με ανάλυση της Alton Aviation Consultancy. Οι ελπίδες για πτώση τιμών φαίνεται πως διαψεύδονται, καθώς η αγορά αντιμετωπίζει μια εκτόξευση τιμών έως και 560% στις κύριες γραμμές που συνδέουν την Ασία με την Ευρώπη.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, οι αναταράξεις που προκαλούνται από τον πόλεμο στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, τον πιο πολυσύχναστο αεροπορικό διάδρομο του κόσμου, έχουν οδηγήσει σε σημαντικές αυξήσεις τιμών, οι οποίες αναμένεται να διατηρηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και του φθινοπώρου.

Αύξηση έως και 70% στα εισιτήρια Ασίας–Ευρώπης

Για τα ταξίδια του Ιουνίου, οι τιμές στα επτά πιο δημοφιλή δρομολόγια Ασίας-Ευρώπης είναι κατά μέσο όρο 70% υψηλότερες σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία της Cirium και διαδικτυακών ταξιδιωτικών γραφείων. Ένα εισιτήριο Σίδνεϊ-Λονδίνο κοστίζει πλέον πάνω από 1.500 δολάρια, σχεδόν διπλάσιο από το περσινό. Οι τιμές αφορούν τόσο απευθείας όσο και πτήσεις με ενδιάμεσες στάσεις μέσω αεροδρομίων του Κόλπου.

Η πρόβλεψη για τους επόμενους μήνες δεν είναι αισιόδοξη, καθώς οι τιμές αναμένεται να παραμείνουν περίπου 30% υψηλότερες από τα περσινά επίπεδα μέχρι και τον Οκτώβριο.

Αντίστροφη πίεση και στα δρομολόγια Ευρώπης – Ασίας

Αντίστοιχη αύξηση παρατηρείται και στις πτήσεις από την Ευρώπη προς την Ασία, όπου οι τιμές του Ιουνίου έχουν εκτιναχθεί έως και 79% σε ετήσια βάση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα εισιτήρια κοστίζουν πλέον σχεδόν τριπλάσια από πέρυσι.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, γεγονός που προκάλεσε περίπου 70.000 ακυρώσεις πτήσεων και ανέδειξε τη ευαλωτότητα των παγκόσμιων αεροπορικών δικτύων. Οι κλειστοί εναέριοι χώροι, η μειωμένη χωρητικότητα στα αεροδρόμια του Κόλπου και η αύξηση του κόστους καυσίμων συνέβαλαν στη συνεχιζόμενη άνοδο των τιμών.

Μειωμένη ζήτηση και αβεβαιότητα για το καλοκαίρι

Η αβεβαιότητα και οι υψηλές τιμές έχουν αρχίσει να περιορίζουν τη ζήτηση. Οι κρατήσεις από την Ευρώπη προς τις ΗΠΑ έχουν μειωθεί κατά 15% σε σχέση με πέρυσι, ενώ οι αντίστροφες πτήσεις έχουν υποχωρήσει κατά 11%, σύμφωνα με τη Cirium. Οι κρατήσεις από την Ασία προς την Ευρώπη έχουν επίσης μειωθεί κατά 4,4%, συμπεριλαμβανομένων των δρομολογίων που διέρχονται από τη Μέση Ανατολή.

Ο Bryan Terry, διευθύνων σύμβουλος της Alton, επισημαίνει ότι ακόμη κι αν η σύγκρουση λήξει σύντομα, η πίεση στις τιμές θα συνεχιστεί. Όπως εξηγεί, «θα χρειαστούν έως και τρεις μήνες για να περάσουν οι μειώσεις στις τιμές καυσίμων στην εφοδιαστική αλυσίδα της αεροπορίας».

Ραγδαίες αυξήσεις στις τιμές των δρομολογίων

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι πτήσεις που συνδέουν την Ασία με την Ευρώπη επηρεάζονται περισσότερο, καθώς πολλές περνούν από κόμβους όπως το Ντουμπάι, το Άμπου Ντάμπι και η Ντόχα – μια διαδρομή που εξυπηρετεί περίπου το ένα τρίτο της ετήσιας κίνησης μεταξύ των δύο περιοχών.

Τα εισιτήρια από το Χονγκ Κονγκ προς το Λονδίνο Heathrow έφτασαν στις 23 Μαρτίου τα 3.318 δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 560% μέσα σε έναν μήνα. Οι πτήσεις από την Μπανγκόκ προς τη Φρανκφούρτη αυξήθηκαν κατά 505%, ενώ η γνωστή «Διαδρομή Καγκουρό» μεταξύ Αυστραλίας και Ηνωμένου Βασιλείου κατέγραψε άνοδο 429%.

Αύξηση κόστους καυσίμων και επιβαρύνσεις στους επιβάτες

Η σύγκρουση έχει προκαλέσει αύξηση της ζήτησης και των τιμών, με τις αεροπορικές εταιρείες να προσπαθούν να προσαρμοστούν προσθέτοντας νέα δρομολόγια. Ωστόσο, οι αυξημένες τιμές καυσίμων – λόγω περιορισμών στις μεταφορές μέσω των Στενών του Ορμούζ – επιτείνουν το πρόβλημα.

Οι αεροπορικές εταιρείες μετακυλίουν το αυξημένο κόστος στους επιβάτες. Το καύσιμο jet fuel, που αντιστοιχεί περίπου στο ένα τρίτο των λειτουργικών εξόδων, έχει αυξηθεί σημαντικά. Εταιρείες όπως η Air France-KLM, η Cathay Pacific Airways και η Air New Zealand έχουν ήδη προχωρήσει σε αύξηση των χρεώσεων καυσίμων.

Όπως τονίζει ο ανεξάρτητος αναλυτής Hanming Li, «η κατάσταση είναι εξαιρετικά αβέβαιη, με τόση αναστάτωση στα ταξίδια. Αν οι ταξιδιώτες βλέπουν ακυρώσεις και καθυστερήσεις, θα σκεφτούν πολύ προσεκτικά αν και πώς θα ταξιδέψουν».

Με πληροφορίες από το Bloomberg