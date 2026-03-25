Σχεδόν τέσσερις εβδομάδες μετά τις αεροπορικές επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, οι επιπτώσεις εξακολουθούν να επηρεάζουν τη διεθνή αεροπορία. Περίπου 1,7 εκατομμύρια προγραμματισμένες αεροπορικές θέσεις έχουν αφαιρεθεί από δρομολόγια στη Μέση Ανατολή, ενώ οι τιμές της αεροπορικής κηροζίνης έχουν εκτοξευθεί στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών, καθώς τα στενά του Ορμούζ παραμένουν ουσιαστικά κλειστά για την εμπορική ναυσιπλοΐα.

Αεροπορικές εταιρείες μειώνουν δραστικά τη χωρητικότητα στον Περσικό Κόλπο

Η εταιρεία ανάλυσης αερομεταφορών OAG ανέφερε ότι οι περικοπές αντιστοιχούν περίπου στο ένα τρίτο της χωρητικότητας που είχε προγραμματιστεί για τα τέλη Φεβρουαρίου. Η Emirates έχει μειώσει τη χωρητικότητά της κατά 40%, η Qatar Airways κατά 62%, η Etihad κατά 50% και η Air Arabia κατά 64%, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία. Συνολικά 44 αεροπορικές εταιρείες που σχεδίαζαν να εξυπηρετήσουν τη Μέση Ανατολή απέσυραν πλήρως τις πτήσεις τους έως τα τέλη Απριλίου, αφαιρώντας περίπου 245.000 θέσεις την εβδομάδα.

Περισσότερες από 46.000 πτήσεις προς και από την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής ακυρώθηκαν μεταξύ τέλους Φεβρουαρίου και μέσου Μαρτίου, καθώς η σύγκρουση εντάθηκε. Το αεροδρόμιο του Ντουμπάι, το πιο πολυσύχναστο διεθνώς, υπέστη ζημιές από συντρίμμια drone και παρέμεινε κλειστό για τρεις ημέρες, αφήνοντας εκατοντάδες χιλιάδες ταξιδιώτες αποκλεισμένους. Η Qatar Airways ξεκίνησε περιορισμένο πρόγραμμα πτήσεων στις 18 Μαρτίου, ενώ η British Airways επέκτεινε τις ακυρώσεις προς Ντουμπάι και Τελ Αβίβ έως τις 31 Μαΐου.

Άνοδος τιμών καυσίμων καθώς παραμένει κλειστό το Στενό του Ορμούζ

Η κρίση έχει επιδεινώσει και τις πιέσεις στις αγορές ενέργειας. Η τιμή του Brent αυξήθηκε από τα 85 δολάρια το βαρέλι σε πάνω από 126, καθώς το Στενό του Ορμούζ — από όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου — παραμένει σχεδόν απροσπέλαστο για εμπορικά δεξαμενόπλοια. Στη Σιγκαπούρη, οι τιμές της αεροπορικής κηροζίνης αυξήθηκαν κατά 140%, φθάνοντας στα 225,44 δολάρια το βαρέλι μέσα σε λίγες ημέρες, σύμφωνα με το Reuters. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η μέση τιμή ανέβηκε από 2,50 σε 3,99 δολάρια το γαλόνι έως τα μέσα Μαρτίου, βάσει του δείκτη Argus U.S. Jet Fuel Index.

Ο διευθύνων σύμβουλος της United Airlines, Scott Kirby, προειδοποίησε ότι οι δαπάνες καυσίμων έχουν «υπερδιπλασιαστεί τις τελευταίες τρεις εβδομάδες», υπολογίζοντας πιθανή ετήσια επιβάρυνση 11 δισ. δολαρίων. Η Cathay Pacific ανέφερε επίσης ότι το κόστος καυσίμων της έχει σχεδόν διπλασιαστεί, ενώ οι Air France-KLM και Air India ανακοίνωσαν νέες επιβαρύνσεις στα εισιτήρια για μακρινές πτήσεις.

Επιβάτες αντιμέτωποι με μεγαλύτερες διαδρομές και αυξημένες τιμές

Με τον εναέριο χώρο πάνω από το Ιράν, το Ιράκ και τμήματα του Κόλπου κλειστό για εμπορικές πτήσεις, οι αεροπορικές εταιρείες αναγκάζονται να παρακάμπτουν τις περιοχές μέσω Τουρκίας και Κεντρικής Ασίας ή νοτίως, πάνω από τη Θάλασσα της Αραβίας. Οι πτήσεις Ευρώπης-Ασίας καθυστερούν έως και δύο ώρες, ενώ η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (IATA) εκτιμά ότι οι τιμές εισιτηρίων μπορεί να αυξηθούν έως και 9% παγκοσμίως, σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή Willie Walsh.

Αεροπορικές εταιρείες όπως οι SAS, Air New Zealand και United ανακοίνωσαν περικοπές δρομολογίων περίπου 5% για να περιορίσουν τα αυξανόμενα κόστη. Για τους ταξιδιώτες, οι επιλογές παραμένουν περιορισμένες, οι λίστες επανακράτησης μεγάλες και η πλήρης αποκατάσταση των πτήσεων στα μεγάλα κέντρα του Κόλπου παραμένει αβέβαιη.