Ολο και περισσότερες αεροπορικές εταιρείες αρχίζουν να προχωρούν σε αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων λόγω του πολέμου στο Ιράν. Οι περισσότερες τέτοιες αυξήσεις αφορούν προς το παρόν τουλάχιστον κυρίως την Ασία αλλά με τις τιμές των καυσίμων να φτάνουν στα ύψη δεν αποκλείεται σύντομα να κάνουν την εμφάνισή τους και στην Ευρώπη.

Λόγω του πολέμου οι τιμές των αεροπορικών καυσίμων έχουν αυξηθεί από τα επίπεδα των 90 δολαρίων το βαρέλι έως τα 200 δολάρια το βαρέλι.

Ανάμεσα στις εταιρείες που ανακοινώνουν τέτοιες αυξήσεις στα εισιτήρια είναι οι Qantas, Cathay Pacific, AirAsia και Thai Airways. Η Cathay ανακοίνωσε ότι το κόστος των αεροπορικών καυσίμων για τον Μάρτιο διαμορφώνεται σε διπλάσια επίπεδα σε σύγκριση με τα μέσα επίπεδα Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2026. Από τις 18 Μαρτίου η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα αυξηθεί το κόστος των εισιτηρίων της χωρίς να έχει προσδιορίσει ακόμη πόσο. Το ίδιο έχει κάνει και η AirAsia αλλά και μεγάλος αερομεταφορέας της Αυστραλίας, η Quantas.

Η Thai Airways έχει κάνει λόγο για αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων της τάξεως του 10% με 15%.

Η Air New Zealand έχει αυξήσει τις τιμές για εισιτήρια μονής διαδρομής σε πτήσεις εσωτερικού κατά 5 ευρώ περίπου (10 δολάρια Νέας Ζηλανδίας). Οι αυξήσεις φτάνουν τα 10 ευρώ ανά εισιτήριο για ταξίδια άλλων μικρών αποστάσεων, ενώ ξεπερνούν τα 45 ευρώ για αεροπορικά εισιτήρια μεγάλων αποστάσεων.

Στην Ευρώπη η Air France-KLM ανακοίνωσε στις 12 Μαρτίου σχέδια για αύξηση των τιμών εισιτηρίων για διαδρομές μεγάλων αποστάσεων ως αντιστάθμισμα στο υψηλό κόστος των καυσίμων. Οι τιμές θα αυξηθούν κατά 50 ευρώ για κάθε εισιτήριο με επιστροφή.

Η σκανδιναβικές αερογραμμές SAS ανακοίνωσαν ότι έχουν προχωρήσει σε «προσωρινή προσαρμογή τιμών», όπως τη χαρακτήρισαν, λόγω των αυξήσεων των τιμών των καυσίμων.

Η Aegean Airlines είχε εκτιμήσει στις 12 Μαρτίου ότι οι δυσκολίες στην πραγματοποίηση πτήσεων στη Μέση Ανατολή και η μεγάλη αύξηση στις τιμές των καυσίμων επιδρούν στα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου της εταιρείας.

Δεν έχουν κάνει αυξήσεις

Προς το παρόν φαίνεται να μην προχωρούν σε αυξήσεις αεροπορικές όπως η Lufthansa και η Ryanair, οι οποίες έχουν κλείσει συμβόλαια για προμήθεια αεροπορικών καυσίμων σε συγκεκριμένες τιμές, ανέφεραν πηγές του Reuters. Δεν ήταν άμεσα γνωστό πώς θα μπορούσαν να αλλάξουν τα συμβόλαια αυτά ανάλογα με τις εξελίξεις.

Η Hong Kong Airlines ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα αυξήσει τις επιβαρύνσεις στις τιμές των εισιτηρίων καυσίμων έως και 35,2%. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στις πτήσεις μεταξύ Χονγκ Κονγκ και Μαλδίβων, Μπανγκλαντές και Νεπάλ, όπου οι πρόσθετες χρεώσεις λόγω καυσίμων θα φτάσουν τα 384 δολάρια Χονγκ Κονγκ (49 δολάρια ΗΠΑ) από 284 δολάρια Χονγκ Κονγκ που ήταν προηγουμένως.