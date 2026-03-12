Η Air France και η KLM προχωρούν σε αύξηση των τιμών των ναύλων τους για πτήσεις μεγάλων αποστάσεων, ως απάντηση στο σοκ που έχει προκαλέσει στις τιμές πετρελαίου ο πόλεμος στο Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση της μητρικής εταιρείας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο, «η τρέχουσα γεωπολιτική κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει οδηγήσει σε σημαντική και ξαφνική αύξηση των τιμών των καυσίμων, ιδίως της κηροζίνης». Ως αποτέλεσμα, η Air France και η KLM θα αυξήσουν τις τιμές των ναύλων τους για πτήσεις μεγάλων αποστάσεων σε εισιτήρια που θα εκδίδονται από την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026, επιβεβαιώνοντας σχετικό δημοσίευμα της Les Echos.

Πιο συγκεκριμένα, ο γαλλο-ολλανδικός όμιλος ανέφερε ότι «στην οικονομική θέση, οι τιμές θα αυξηθούν κατά 50 ευρώ μετ’ επιστροφής». Η απόφαση ακολουθεί την τακτική και άλλων διεθνών αεροπορικών εταιρειών, όπως η SAS, η Cathay Pacific, η Air India και η Qantas, που έχουν ήδη ανακοινώσει παρόμοιες επιβαρύνσεις τις τελευταίες ημέρες.