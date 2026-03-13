Ευρωπαίοι που είχαν επισκεφτεί την Ασία και δεν μπορούσαν να αποχωρήσουν στη συνέχεια λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή τώρα πληρώνουν «χρυσά» εισιτήρια επιστροφής σε παραδοσιακούς αερομεταφορείς ή εταιρείες ιδιωτικών τζετ προκειμένου να επιστρέψουν στις πατρίδες τους, δείχνει νέα ανάλυση των Financial Times.

Το ένα τρίτο των πτήσεων μεταξύ Ευρώπης και Ασίας διέρχεται από τον Περσικό Κόλπο, όπως και περίπου οι μισές από αυτές προς την Αυστραλία και την Ασία, σύμφωνα με την ομάδα δεδομένων Cirium που επικαλείται η βρετανική εφημερίδα.

Λόγω του πολέμου όμως τα αεροδρόμια σε όλη την περιοχή είτε έχουν κλείσει είτε υπολειτουργούν σημαντικά. Επίσης ο εναέριος χώρος έχει κλείσει λόγω επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Το Ντουμπάι και το Άμπου Ντάμπι λειτουργούν παρέχοντας περιορισμένες υπηρεσίες, ενώ το Κατάρ παραμένει κλειστό εκτός αν πρόκειται για πτήσεις επαναπατρισμού. Σχεδόν κανένας επιβάτης δεν χρησιμοποιεί την περιοχή για μετεπιβίβαση αναφέρεται.

Η Cirium εκτιμά ότι περισσότεροι από 4 εκατομμύρια επιβάτες παγκοσμίως είχαν πληγεί από τις εξελίξεις και ιδιαίτερα μετά την ακύρωση τεράστιου αριθμού πτήσεων παγκοσμίως. Μεγάλο μέρος τους ακολουθεί κυκλικές διαδρομές ακόμη και μέσω Αμερικής για να επιστρέψουν στην Ευρώπη, δείχνουν τα στοιχεία.

Τα εισιτήρια

Αεροπορικές εταιρείες, όπως οι Malaysian, Cathay και Air India, έχουν ήδη πραγματοποιήσει πρόσθετες πτήσεις που συνδέουν την Ευρώπη και την Ασία. Αλλά η μη δυνατότητα χρήσης των αεροδρομίων του Κόλπου έχει επιβαρύνει ένα σύστημα μεταφοράς παγκοσμίως που ήδη λειτουργούσε σχεδόν πλήρως λόγω έλλειψης αεροσκαφών. Όλα αυτά οδήγησαν σε απότομη αύξηση τιμών.

Έτσι, οι αεροπορικές εταιρείες που προσφέρουν απευθείας υπηρεσίες έχουν αυξήσει τις τιμές ενόψει δραστικής, όπως χαρακτηρίζεται, αύξησης της ζήτησης. Αυτή την εβδομάδα, η Cathay Pacific πουλούσε θέσεις business class από το Σίδνεϊ στο Λονδίνο με στάση στο Χονγκ Κονγκ προς 20.000 στερλίνες (23.000 ευρώ) η καθεμία.

Οι τιμές για ένα εισιτήριο απλής μετάβασης από την Αυστραλία στο Λονδίνο στην οικονομική θέση διαμορφώνονταν σε 3.000 στερλίνες (3.500 ευρώ) για πτήσεις μέσω Μαλαισίας και Κωνσταντινούπολης, σε 8.000 στερλίνες (9.300 ευρώ) για ταξίδι μέσω Ταϊπέι και στη συνέχεια πάνω από τον ρωσικό εναέριο χώρο με κινεζικές αεροπορικές εταιρείες και σε 9.000 στερλίνες (10.400 ευρώ) για πτήσεις ανατολικά μέσω Βανκούβερ και Τορόντο με την Air Canada, ανέφεραν οι FT. Οι πτήσεις μέσω του Κόλπου προηγουμένως κόστιζαν λιγότερο από 1.000 στερλίνες (1.160 ευρώ).

Οι εταιρείες ιδιωτικών τζετ οι οποίες από την περασμένη εβδομάδα κατακλύστηκαν από κρατήσεις με ταξιδιώτες που έφευγαν από τον Περσικό Κόλπο, επίσης ανέφεραν αύξηση στις κρατήσεις για επιβάτες που επέστρεφαν από την Ασία.

Η εταιρεία κρατήσεων σε ιδιωτικά τζετ Global Charter πρόσφατα νοίκιασε δύο αεροπλάνα για επιβάτες στις Μαλδίβες που υπό άλλες συνθήκες επρόκειτο να πετάξουν με παραδοσιακούς αερομεταφορείς μέσω του Κόλπου. Η μία πτήση ταξίδεψε στην Κοπεγχάγη με στάση στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν για ανεφοδιασμό, ενώ η άλλη πήγε απευθείας στο Λονδίνο, δήλωσαν στελέχη της στη βρετανική εφημερίδα. Η ναύλωση ενός τέτοιου αεροπλάνου μπορεί να κοστίσει από δεκάδες χιλιάδες έως εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος του αεροσκάφους και την απόσταση.