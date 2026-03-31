Η Skoda διευρύνει τη γκάμα της στα μέσα του 2026 με το νέο αμιγώς ηλεκτρικό SUV Peaq. Το νέο μοντέλο θα αποτελέσει τη νέα ηλεκτρική ναυαρχίδα της τσεχικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Με μήκος σχεδόν 4,9 μέτρων, αυτονομία άνω των 600 km και δυνατότητα επιλογής πενταθέσιας ή επταθέσιας διάταξης, το νέο Peaq τοποθετείται στην κορυφή της γκάμας ως το μεγαλύτερο και πιο ευρύχωρο μοντέλο Skoda μέχρι σήμερα.

Σχεδιαστικά, ξεχωρίζει η φωτιζόμενη γυαλιστερή μαύρη μάσκα Tech-Deck Face με λεπτά κάθετα στοιχεία και οπίσθιο φωτισμό LED, ενώ η νέα ηλεκτρική ναυαρχίδα εφοδιάζεται με προβολείς Full LED Matrix που ενσωματώνουν 18 μονάδες φωτισμού, εξασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο ορατότητας σε όλες τις συνθήκες, χωρίς να ενοχλούνται οι άλλοι χρήστες του δρόμου.

Το εσωτερικό θα προσφέρεται σε πέντε σχεδιαστικές εκδόσεις, συμπεριλαμβανομένης της Sportline. Στην κορυφή της γκάμας τοποθετούνται δύο επιλογές Suite Design Selection με φινίρισμα Techtona, ένα υψηλής ποιότητας υλικό που υποκαθιστά το δέρμα και διατίθεται σε μαύρο ή ανοιχτό γκρι Ceramique.

Το νέο προαιρετικό Relax Package έχει σχεδιαστεί για να αναβαθμίσει ουσιαστικά την εμπειρία των μεγάλων διαδρομών. Περιλαμβάνει καθίσματα Relax με πιστοποίηση AGR και λειτουργία μασάζ, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα εργονομικά υποπόδια, μαξιλάρια για τα εμπρός καθίσματα, πτυσσόμενο τραπεζάκι και ενσωματωμένη εφαρμογή ευεξίας με έξι διαφορετικές λειτουργίες, μεταξύ των οποίων προγράμματα χαλάρωσης, διατάσεων και αναζωογόνησης. Το σύστημα συντονίζει παράλληλα τον κλιματισμό, τον ατμοσφαιρικό φωτισμό και τις λειτουργίες μασάζ των καθισμάτων. Το Relax Package θα είναι διαθέσιμο σε όλες τις εσωτερικές διαμορφώσεις.

Το νέο ηλεκτρικό SUV θα είναι διαθέσιμο με τρεις εκδόσεις συστημάτων κίνησης: 60, 90 και 90x, με ισχύ από 150 kW έως 220 kW. Οι εκδόσεις 90 και 90x προσφέρουν αυτονομία άνω των 600 χιλιομέτρων και δυνατότητα ταχείας φόρτισης DC από το 10% έως το 80% σε μόλις 28 λεπτά. Η έκδοση 60 επιτυγχάνει την ίδια διαδικασία σε 27 λεπτά.

Ο ισχυρός ηλεκτροκινητήρας και το χαμηλό κέντρο βάρους συμβάλλουν σε υψηλό επίπεδο οδηγικής δυναμικής και άμεσες επιδόσεις. Στην κορυφαία τετρακίνητη έκδοση 90x, η επιτάχυνση 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε μόλις 6,7 δευτερόλεπτα.