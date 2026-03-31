Ποτέ ξανά στην ιστορία της Formula 1, δεν έχει βρεθεί ένας 19χρονος επικεφαλής της βαθμολογίας του πρωταθλήματος. Ο Κίμι Αντονέλι πέτυχε τη δεύτερη φετινή νίκη του και την πρώτη στη Σουζούκα, παρά την κακή εκκίνηση που τον έριξε στην 6η θέση.

Παρότι ο Κίμι Αντονέλι είχε μια απογοητευτική εκκίνηση, ο Όσκαρ Πιάστρι και ο Σαρλ Λεκλέρκ πραγματοποίησαν εντυπωσιακά ξεκινήματα. Αυτό επέτρεψε στον Πιάστρι να αποκτήσει άμεσα προβάδισμα, το οποίο ο οδηγός της McLaren διατήρησε μέχρι το προγραμματισμένο του πιτ στοπ. Αν και το δικό του στοπ ήταν καθαρό, το αυτοκίνητο ασφαλείας, λίγους γύρους αργότερα, ευνόησε τον Αντονέλι. Μην έχοντας μπει ακόμη για αλλαγή, ο νεαρός Ιταλός κεφαλαιοποίησε την κατάσταση, διατηρώντας την πρωτοπορία — μια θέση που δεν εγκατέλειψε για το υπόλοιπο του αγώνα. Το αυτοκίνητο ασφαλείας ενεργοποιήθηκε όταν ο Μπέαρμαν, ακολουθώντας τον Κολαπίντο, έκανε λάθος, καθώς δεν υπολόγισε τη διαφορά ταχύτητας (50 km/h) λόγω ανάκτησης ενέργειας στην Alpine (τα φώτα αναβόσβηναν κανονικά).

Έτσι, αναγκάστηκε να κάνει κίνηση αποφυγής, πάτησε εκτός πίστας και συγκρούστηκε με τα προστατευτικά ελαστικά. Το μέγιστο της επιβράδυνσης που δέχτηκε, έστω και για χιλιοστά του δευτερολέπτου, ο νεαρός Βρετανός έφτασε τα 50g. Ευτυχώς, χάρη και στην παθητική ασφάλεια των μονοθεσίων της Formula 1, βγήκε μόνο με μερικούς μώλωπες.

Απόλυτα κυρίαρχος σε ρυθμό, ο Κίμι Αντονέλι ήταν ο ταχύτερος στην πίστα και, μετά την επανεκκίνηση, δημιούργησε γρήγορα σημαντική διαφορά από το γκρουπ που τον καταδίωκε. Πίσω του, οι Πιάστρι, Χάμιλτον, Ράσελ και Λεκλέρκ έδωσαν μια τρομερή μάχη για τις υπόλοιπες θέσεις του βάθρου. Αξιοσημείωτο είναι ότι και ο Χάμιλτον εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο το αυτοκίνητο ασφαλείας, όπως και ο Αντονέλι, μπαίνοντας αμέσως για αλλαγή. Ο Βρετανός κατάφερε να περάσει τον Ράσελ στην επανεκκίνηση, δεν μπόρεσε όμως να διατηρηθεί για πολύ στην 3η θέση και υπέκυψε στην πίεση των Ράσελ, Λεκλέρκ και Νόρις.

Ο Πιάστρι τελικά αναδείχθηκε επικεφαλής αυτού του γκρουπ, τερματίζοντας 2ος. Πίσω από τον οδηγό της McLaren, ο Λεκλέρκ κατέλαβε την 3η θέση. Ο Μονεγάσκος επικράτησε έπειτα από μια λαμπρή μάχη σώμα με σώμα, αρχικά με τον Χάμιλτον και στη συνέχεια με τον Ράσελ, ο οποίος αναγκάστηκε να συμβιβαστεί με την τέταρτη θέση στη Σουζούκα.

Χρειάστηκε να περάσουν περισσότερες από επτά δεκαετίες για να επαναληφθεί ένα τέτοιο επίτευγμα: από το 1953 είχε να πετύχει Ιταλός οδηγός δύο συνεχόμενες νίκες στη Formula 1, όταν ο αείμνηστος Αλμπέρτο Ασκάρι είχε επικρατήσει σε Ολλανδία και Βέλγιο. Ο Κίμι Αντονέλι, με τις δύο νίκες του, προηγείται πλέον στη βαθμολογία του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος με 72 βαθμούς. Ο Τζόρτζ Ράσελ υποχώρησε στη δεύτερη θέση με 63 βαθμούς, ενώ ο Σαρλ Λεκλέρκ ανέβηκε στην τρίτη με 49 βαθμούς. Αντίστοιχα, στους κατασκευαστές προηγείται η Mercedes με 135 βαθμούς, με τη Ferrari να ακολουθεί με 90 βαθμούς. Ο Κίμι Αντονέλι έγραψε ιστορία ως ο νεότερος οδηγός —και ο πρώτος έφηβος— που τέθηκε επικεφαλής της βαθμολογίας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Formula 1.

Μετά την πτώση της καρό σημαίας, ο θριαμβευτής Κίμι Αντονέλι δήλωσε: «Ο ρυθμός ήταν απίστευτος σήμερα! Προφανώς είναι πολύ νωρίς για να σκεφτόμαστε το πρωτάθλημα, αλλά είμαστε σε καλό δρόμο. Έκανα μια απαίσια εκκίνηση και πρέπει οπωσδήποτε να ελέγξω τι συνέβη. Οι εκκινήσεις είναι το αδύνατο σημείο μου φέτος και πρέπει να το βελτιώσω, γιατί μπορείς εύκολα να κερδίσεις ή να χάσεις αγώνες από αυτό. Δεν ξέρω ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα χωρίς το αυτοκίνητο ασφαλείας, αλλά σίγουρα έκανε τη ζωή μου πολύ πιο εύκολη. Είναι απίστευτο συναίσθημα να αγωνίζεσαι σε μια τόσο ιστορική πίστα. Οι οπαδοί στην Ιαπωνία είναι φανταστικοί και μας δίνουν ώθηση κάθε φορά που βγαίνουμε στην πίστα».