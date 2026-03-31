Η Volkswagen κατέκτησε την κορυφαία θέση στις πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων στην Κίνα αφήνοντας πίσω την τοπική εταιρεία BYD , με βάση τα στοιχεία του πρώτου διμήνου του 2026. Ενώ η τελευταία ήταν η μάρκα με τις καλύτερες πωλήσεις στη χώρα τόσο το 2024 όσο και το 2025, η αυτοκινητοβιομηχανία που επικεντρώνεται στα ηλεκτρικά οχήματα υποχώρησε στην τέταρτη θέση τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, αναφέρει το Reuters.

Συγκεκριμένα, οι κινεζικές κοινοπραξίες της VW με τις FAW και SAIC έχουν πάρει το προβάδισμα μέχρι στιγμής, με μερίδιο 13,9% της αγοράς. Ακολουθούνταν από κοντά από την Geely, με 13,8%. Την τριάδα στο βάθρο συμπλήρωσε η Toyota. Και τέταρτη η BYD, με μερίδιο 7,1%.

Το Πεκίνο έχει καταργήσει τις απαλλαγές από τον φόρο αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων και έχει ανακτήσει τις επιδοτήσεις που προσέφερε στους καταναλωτές που ανταλλάσσουν τα αυτοκίνητά τους με ηλεκτρικά οχήματα. Ως αποτέλεσμα, ορισμένοι αγοραστές καινούργιων αυτοκινήτων ενδέχεται να έχουν στραφεί σε πιθανή αγορά ηλεκτρικού ή PHEV σε ένα από τα, για παράδειγμα,μοντέλα της Toyota ή της VW.