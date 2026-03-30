Πρώτα ήταν τα… χτυπήματα στο «Χ» περί έξι ομάδων από Ισπανία και Τουρκία. Χθες οι γείτονες έδωσαν νέα προέκταση στο μέλλον του Λορέν Μορόν.
Ακόμα και αν ο Ανδαλουσιανός πραγματοποιεί την χειρότερη χρονιά του στον Άρη, η κουβέντα γύρω από το όνομά του δεν σταματάει. Ισά-ίσα που στο εξωτερικό ξεκίνησε νωρίς και φαίνεται ότι θα έχει συνέχεια όσο η σεζόν οδεύει προς το τέλος της.
Η σελίδα «Fotomaç» φέρνει τον 32χρονο άσσο στη μεταγραφική λίστα της Τράμπζονσοπορ και σημειώνει ότι η αξία του υπολογίζεται στα 2,5 εκατ. ευρώ. Φυσικά, αναφορά γίνεται και στο συμβόλαιό του, το οποίο από το επόμενο καλοκαίρι μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του.
Ολα αυτά επιβεβαιώνουν αυτό που υπάρχει ως αίσθηση από καιρό…. Οτι έρχεται ακόμη ένα καλοκαίρι στο οποίο ο Μορόν θα βρίσκεται σε πρώτο πλάνο, παρότι μετράει μόλις οκτώ γκολ από τον περασμένο Ιούλιο και μόλις τέσσερα από αυτά για το πρωτάθλημα. Ένα κρίσιμο καλοκαίρι και μία κρίσιμη απόφαση την οποία θα κληθεί να πάρει ο Άρης, ανάλογα και με τις προτάσεις που θα έχει στα χέρια του για τον ποδοσφαιριστή.