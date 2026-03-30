Πρώτα ήταν τα… χτυπήματα στο «Χ» περί έξι ομάδων από Ισπανία και Τουρκία. Χθες οι γείτονες έδωσαν νέα προέκταση στο μέλλον του Λορέν Μορόν.

Ακόμα και αν ο Ανδαλουσιανός πραγματοποιεί την χειρότερη χρονιά του στον Άρη, η κουβέντα γύρω από το όνομά του δεν σταματάει. Ισά-ίσα που στο εξωτερικό ξεκίνησε νωρίς και φαίνεται ότι θα έχει συνέχεια όσο η σεζόν οδεύει προς το τέλος της.

Η σελίδα «Fotomaç» φέρνει τον 32χρονο άσσο στη μεταγραφική λίστα της Τράμπζονσοπορ και σημειώνει ότι η αξία του υπολογίζεται στα 2,5 εκατ. ευρώ. Φυσικά, αναφορά γίνεται και στο συμβόλαιό του, το οποίο από το επόμενο καλοκαίρι μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του.