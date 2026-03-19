Το παιχνίδι του περασμένου Σαββάτου στις Σέρρες, σηματοδότησε την επιστροφή του Λορέν Μορόν στην αρχική ενδεκάδα του Άρη μετά από 40 μέρες.

Μία επάνοδος στην οποία ο Μιχάλης Γρηγορίου πόνταρε αρκετά, αλλά… δεν πληρώθηκε. Απλά, έγινε θεατής ενός ακόμη «επεισοδίου» της κακής σεζόν την οποία διανύει ο Ανδαλουσιανός επιθετικός, ο οποίος δεν κατάφερε να καταγράψει ούτε μία τελική στο γήπεδο των Σερρών.

Ο Μορόν παραμένει… κολλημένος στα οκτώ γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Τόσα ήταν τα τέρματα τα οποία είχε σκοράρει μόνο στο πρωτάθλημα τους πρώτους τρεις μήνες της περσινής σεζόν! Φέτος κινδυνεύει να ολοκληρώσει τη regular season με μόλις τέσσερα γκολ, ενώ πέρυσι στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα είχε 15! Δηλαδή σχεδόν τα τριπλάσια.

Με τον ΟΦΗ και τα έξι ματς των πλέι οφ, ο 32χρονος επιθετικός έχει επτά ευκαιρίες για να μετριάσει κάπως την απογοήτευση που επικρατεί για τη φετινή παρουσία του. Και όλα αυτά σχεδόν δύο μήνες πριν από ένα κρίσιμο καλοκαίρι για τον ίδιο.

Από τον επόμενο Ιούλιο ο Μορόν μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του, ο οποίος θα του αποφέρει 1 εκατομμύριο ευρώ στο λογαριασμό του.

Η κρίσιμη απόφαση αφορά τον Άρη. Εάν δηλαδή θα προτείνει στον Ισπανό ανανέωση -κάτι που φαντάζει δύσκολο- ή αν θα του βάλει πωλητήριο ώστε να υπάρξει έστω ένα οικονομικό κέρδος και να μην τον χάσει ελεύθερο το καλοκαίρι του 2027. Προφανώς υπάρχει και η τελευταία επιλογή, που εμπεριέχει περισσότερο συναίσθημα. Να χωρίσουν, δηλαδή, οι δρόμοι των δύο πλευρών με ένα πιο ποδοσφαιρικό «αντίο» και η επόμενη χρονιά να αποτελέσει το last dance του Μορόν στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Πρόκειται άλλωστε για τον κορυφαίο σκόρερ στη σύγχρονη ιστορία της ομάδας και αυτό δεν θα αλλάξει από τον τρόπο που κυλάει για τον ίδιο η φετινή σεζόν.