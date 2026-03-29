Αλλαγή σελίδας για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, καθώς η Αφρικανική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου αποφάσισε την αύξηση των ομάδων που συμμετέχουν στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Όπως ανακοινώθηκε μετά τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Κάιρο, από το 2028 η διοργάνωση θα διεξάγεται με 28 εθνικές ομάδες, αντί για 24 που ίσχυαν από το 2019.

Την απόφαση γνωστοποίησε ο πρόεδρος της CAF, Πατρίς Μοτσέπε, ο οποίος τόνισε ότι η συγκεκριμένη αλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο της συνολικής αναβάθμισης του αφρικανικού ποδοσφαίρου και της προσαρμογής του στα διεθνή πρότυπα.

Σύμφωνα με την CAF, η επέκταση της διοργάνωσης αναμένεται να δώσει περισσότερες ευκαιρίες σε εθνικές ομάδες από όλη την ήπειρο, ενώ παράλληλα στοχεύει στο να ενισχύσει τη συμμετοχή των κορυφαίων Αφρικανών ποδοσφαιριστών με τις εθνικές τους ομάδες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επόμενη διοργάνωση του 2027, που θα φιλοξενηθεί από Κένυα, Τανζανία και Ουγκάντα, θα διεξαχθεί κανονικά με το ισχύον format των 24 ομάδων.