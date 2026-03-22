Αψηφώντας την επίσημη απόφαση της Αφρικανικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, η Σενεγάλη ετοιμάζεται να πανηγυρίσει την κατάκτηση του AFCON 2025 στο Παρίσι, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι δεν αναγνωρίζει την απονομή του τροπαίου στο Μαρόκο.

Η Σενεγάλη δείχνει αποφασισμένη να προχωρήσει κανονικά στους εορτασμούς για την κατάκτηση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής 2025, επιλέγοντας το «Stade de France» ως τόπο διεξαγωγής των εκδηλώσεων. Οι πανηγυρισμοί έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του φιλικού αγώνα με το Περού στις 28 Μαρτίου.

Η απόφαση της CAF να απονείμει επίσημα τον τίτλο στο Μαρόκο δεν φαίνεται να επηρεάζει τη στάση της Σενεγάλης. Η ομοσπονδία της χώρας έχει ήδη γνωστοποιήσει ότι θα προσφύγει στο Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο, αμφισβητώντας την απόφαση. Παράλληλα, ζητά τη διενέργεια διεθνούς έρευνας, επικαλούμενη σοβαρές υποψίες για φαινόμενα διαφθοράς στους κόλπους της συνομοσπονδίας.

Η ομάδα, υπό την καθοδήγηση του Πάπε Τίο, ετοιμάζεται για την πρώτη της εμφάνιση μετά τον αμφιλεγόμενο τελικό του Ιανουαρίου, συνδυάζοντας το αγωνιστικό κομμάτι με μια μεγάλη εορταστική εκδήλωση. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται η παρουσίαση του τροπαίου στους φιλάθλους, αλλά και ένα εντυπωσιακό μουσικό σόου.

Στη σκηνή θα βρεθούν δημοφιλείς καλλιτέχνες, όπως ο Youssou N’Dour, με τους διοργανωτές να αναμένουν περισσότερους από 80.000 θεατές. Με αυτόν τον τρόπο, η Σενεγάλη σκοπεύει να γιορτάσει τα επιτεύγματα της εθνικής της ομάδας, παρά την αντίθετη επίσημη ετυμηγορία της CAF.