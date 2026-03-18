Η Σενεγάλη αποχώρησε προσωρινά από τον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής σε ένδειξη διαμαρτυρίας, ωστόσο η CAF αποφάσισε να αφαιρέσει τον τίτλο από την ομάδα δύο μήνες μετά τον τελικό. Η κυβερνητική εκπρόσωπος, Μαρί Φαγιέ, κατήγγειλε ότι η απόφαση υπονομεύει σοβαρά την αξιοπιστία της Συνομοσπονδίας και τόνισε πως η χώρα θα χρησιμοποιήσει όλες τις νομικές οδούς, συμπεριλαμβανομένων διεθνών προσφυγών, για να διασφαλίσει ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη και θα προστατευτεί η ακεραιότητα των αθλητικών αποτελεσμάτων.

Η Σενεγάλη ζητά ξεκάθαρα τη διεξαγωγή μιας ανεξάρτητης διεθνούς έρευνας για τις υποψίες διαφθοράς εντός των διοικητικών οργάνων της CAF, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αποκατάστασης της αξιοπιστίας του AFCON.

BREAKING: Senegal’s government call for an investigation into suspected corruption at CAF following the governing body’s decision to overturn the Africa Cup of Nations victory 🚨 pic.twitter.com/9aJLhEJuaL — Sky Sports News (@SkySportsNews) March 18, 2026

Αναλυτικά όσα είπε η κυβερνητική εκπρόσωπος

«Αμφισβητώντας ένα αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε σε έναν αγώνα που παίχτηκε και κερδήθηκε κανονικά, η CAF υπονομεύει σοβαρά την ίδια της την αξιοπιστία. Η Σενεγάλη απορρίπτει κατηγορηματικά αυτή την αδικαιολόγητη προσπάθεια στέρησης του τίτλου», πρόσθεσε, ζητώντας «μια ανεξάρτητη διεθνή έρευνα για τις υποψίες διαφθοράς εντός των διοικητικών οργάνων της CAF», δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος της Σενεγάλης.

«Η Σενεγάλη θα ακολουθήσει όλες τις κατάλληλες νομικές οδούς, συμπεριλαμβανομένης της προσφυγής στα αρμόδια διεθνή δικαστήρια, για να διασφαλίσει ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη και θα αποκατασταθεί η πρωτοκαθεδρία των αθλητικών αποτελεσμάτων».