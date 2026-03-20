Ο θρίαμβος της Σενεγάλη στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις, με την υπόθεση να αποκτά πλέον και πολιτικο-στρατιωτικές διαστάσεις, μετά τις τελευταίες εξελίξεις.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο ομοσπονδιακός τεχνικός Παπέ Τιαό μετέφερε το τρόπαιο σε στρατιωτική εγκατάσταση, όπου και φυλάσσεται υπό αυστηρή επιτήρηση και ένοπλη φρουρά.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, δόθηκε μάλιστα η δυνατότητα σε στρατιώτες να φωτογραφηθούν με το τρόπαιο, σε μια κίνηση με έντονο συμβολισμό, που ερμηνεύεται ως επιβεβαίωση της θέσης της Σενεγάλης ότι είναι η πραγματική νικήτρια της διοργάνωσης.

Το περιστατικό έρχεται σε συνέχεια της μεγάλης διαμάχης με το Μαρόκο, μετά την απόφαση της Confederation of African Football να κατοχυρώσει τον τίτλο στους Βορειοαφρικανούς στα χαρτιά, ανατρέποντας το αποτέλεσμα του τελικού.

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο Ντακάρ, με την υπόθεση να παραμένει ανοιχτή και να λαμβάνει πλέον διαστάσεις πέρα από τα όρια του ποδοσφαίρου.