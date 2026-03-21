Η Σενεγάλη εμφανίζεται αποφασισμένη να μην αποδεχθεί την απόφαση της Συνομοσπονδίας Αφρικανικού Ποδοσφαίρου που αποδίδει τον τίτλο του Κύπελλο Εθνών Αφρικής στο Μαρόκο, επιμένοντας πως το τρόπαιο κατακτήθηκε δίκαια εντός αγωνιστικού χώρου.

Σε μια κίνηση με έντονο συμβολισμό, ο ομοσπονδιακός τεχνικός Πάπε Τιο φέρεται να μετέφερε το κύπελλο σε στρατιωτική βάση, υπογραμμίζοντας τη διάθεση της ομάδας να το προστατεύσει και να μην το παραδώσει.

🚨BREAKING: Senegal Coach took the AFCON to their military base today..🏆🇸🇳 It’s now positioned in the centre of their military camp. Protecting what rightfully belongs to them…😅 pic.twitter.com/z2pbzxuGEw — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) March 19, 2026

Παράλληλα, η ομοσπονδία της χώρας προχώρησε σε μια ακόμη ηχηρή απόφαση, ανακοινώνοντας πως από τον Σεπτέμβριο του 2026 το εθνόσημο στη φανέλα θα φέρει δύο αστέρια, τα οποία αντιστοιχούν στις κατακτήσεις του 2021 και του 2025.

Με αυτή την κίνηση, η Σενεγάλη δείχνει έμπρακτα ότι θεωρεί τον εαυτό της δις πρωταθλητή Αφρικής, ανεξάρτητα από τις εξελίξεις σε διοικητικό επίπεδο.