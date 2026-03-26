Η Σενεγάλη συνεχίζει να κινείται σε τροχιά σύγκρουσης με την CAF, μετά την απόφαση της αφρικανικής συνομοσπονδίας να της αφαιρέσει τον τίτλο του Κόπα Άφρικα και να τον απονείμει στο Μαρόκο.

Παρότι η Σενεγάλη είχε επικρατήσει στον τελικό και πανηγύρισε την κατάκτηση, 58 ημέρες αργότερα η CAF κατακύρωσε τον αγώνα υπέρ του Μαρόκου με 3-0 στα χαρτιά, αποδίδοντας ευθύνη στη σεναγαλέζικη πλευρά για τη διακοπή που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Η απόφαση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Σενεγάλης να προσφεύγει στο CAS, διεκδικώντας την ανατροπή της απόφασης και την αποκατάσταση του αποτελέσματος.

Παράλληλα, το κλίμα ανάμεσα στις δύο πλευρές παραμένει τεταμένο, με Σενεγάλη και Μαρόκο να ανταλλάσσουν ανακοινώσεις. Ωστόσο, οι Σενεγαλέζοι επιλέγουν να στείλουν και ένα ηχηρό μήνυμα, επιμένοντας στη δική τους εκδοχή.

Senegal have announced they will present the Africa Cup of Nations trophy before their friendly against Peru on Saturday despite having their title stripped. At a press conference in Paris on Thursday, a lawyer representing Senegal in their legal challenge against that decision… pic.twitter.com/qIXm2h4K0U — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) March 26, 2026

Συγκεκριμένα, έχει ανακοινωθεί πως η ομάδα θα παρουσιάσει το τρόπαιο του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής στο κοινό, στο πλαίσιο του διεθνούς φιλικού αγώνα με το Περού, που θα διεξαχθεί στο Stade de France στο Παρίσι.