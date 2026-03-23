Μετά την απίθανη απόφαση από την Πειθαρχική Επιτροπή της Αφρικανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας να δώσει το κύπελλο του Copa Africa στο Μαρόκο του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, υπάρχουν και κάποεις στιγμές που προσφέρουν γέλιο μέσα σε όλη αυτή την «παράνοια».

Μία από αυτές είναι αυτό το χιουμοριστικό βίντεο που δείχνει τον προπονητή της Σενεγάλης, Πάπε Τιαό, αλλά και ένα λιοντάρι να φιλάνε το κύπελλο.

Να θυμίσουμε πως πριν λίγες ημέρες, ο ομοσπονδιακός τεχνικός Παπέ Τιαό μετέφερε το τρόπαιο σε στρατιωτική εγκατάσταση, όπου και φυλάσσεται υπό αυστηρή επιτήρηση και ένοπλη φρουρά.

Μετά από όλο αυτόν τον χαμό και τους πανηγυρισμούς από τους Μαροκινούς, Ο παίκτης της Παρί και αρχηγός του Μαρόκο, Ασράφ Χακίμι , μίλησε για την εν λόγω απόφαση, που ουσιαστικά θα πάρει το τρόπαιο από τη Σενεγάλη και θα το δώσει στη χώρα του και πήρε… απόσταση από τη θέση της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας του.