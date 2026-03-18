Ο Γενικός Γραμματέας της Εθνικής ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Σενεγάλης πήρε θέση για όλα όσα έχουν διαδραματιστεί τις τελευταίες ώρες σχετικά με τη… χάρτινη απονόμη του τίτλου στο Μαρόκο, ξεκαθαρίζοντας ότι το τρόπαιο του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής θα μείνει στη χώρα.

Η ένταση γύρω από τον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής συνεχίζει να είναι υψηλή. Μετά την απόφαση της Αφρικανικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (CAF) να απονείμει τον τίτλο στο Μαρόκο «στα χαρτιά», οι αξιωματούχοι της Σενεγάλης επιμένουν στην αμφισβήτηση αυτής της απόφασης, η οποία έχει προκαλέσει έντονη αντίδραση σε όλο τον κόσμο του ποδοσφαίρου, και σκοπεύουν να προσφύγουν στο CAS.

Σε δηλώσεις του στο RTS1, το κρατικό κανάλι της Σενεγάλης, ο Αμντουλαγέ Σο, Γενικός Γραμματέας της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της χώρας, δεν δίστασε να εκφράσει σφοδρή κριτική προς την Αφρικανική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου, καταγγέλλοντας τις αδικαιολόγητες αποφάσεις της.

«Το CAF είναι σάπιο και οι αντιδράσεις από όλο τον κόσμο μετά από αυτήν την απόφαση επιβεβαιώνουν την απόλυτη αγανάκτηση. Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας μας μιλάει σε όλους τους εμπλεκόμενους. Η μάχη δεν έχει τελειώσει ακόμα».