Ο ΠΑΟΚ κυριάρχησε απόλυτα απέναντι στον Προμηθέα, φτάνοντας σε μια εμφατική νίκη με 100-70 στο PAOK Sports Arena για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Οι φιλοξενούμενοι στάθηκαν ανταγωνιστικοί μόνο στα πρώτα λεπτά (7-7), καθώς στη συνέχεια οι Θεσσαλονικείς επέβαλαν πλήρως τον ρυθμό τους σε άμυνα και επίθεση, αυξάνοντας διαρκώς τη διαφορά.
Η ομάδα του Παντελή Μπούτσκου είχε πλουραλισμό στην επίθεση, με έξι παίκτες να σημειώνουν διψήφιο αριθμό πόντων, κορυφαίο τον Ταϊρί με 19 πόντους και 5 ασίστ. Από πλευράς Προμηθέα, ξεχώρισε ο Γκραντ με 16 πόντους, χωρίς όμως να μπορέσει να αλλάξει την εικόνα του αγώνα.
Κολοσσός Ρόδου – Άρης 92 – 96
Ο Άρης Betsson πέρασε νικηφόρα από τη Ρόδο, επικρατώντας του Κολοσσού με 96-92 για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL, σε ένα παιχνίδι όπου έδειξε δύο διαφορετικά πρόσωπα επιθετικά, αλλά βρήκε τον τρόπο να πάρει το αποτέλεσμα.
Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Αμίν Νουά, ο οποίος πραγματοποίησε εμφάνιση καριέρας, σημειώνοντας 31 πόντους και οδηγώντας την ομάδα του στη σημαντική εκτός έδρας νίκη.
Η βαθμολογία