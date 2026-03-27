Ο πρώην πρωταθλητής της Φόρμουλα 1, Μαξ Φερστάπεν, έδιωξε έναν δημοσιογράφο από συνέντευξη Τύπου ενόψει του Γκραν Πρι Ιαπωνίας της Κυριακής.

Ο 28χρονος οδηγός της Red Bull αρνήθηκε να μιλήσει στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, μέχρι που ο Giles Richards της Guardian έφυγε από την αίθουσα.

Ο Φερστάπεν είπε: «Μισό λεπτό, δεν θα μιλήσω πριν φύγει».Ο Φερστάπεν με τον συγκεκριμένο δημοσιογράφο, που ονομάζεται Ζιλ Ρίτσαρντς, έχουν προηγούμενα από το 2025. Συγκεκριμένα, ο Ρϊτσαρντς είχε ρωτήσει τον Φερστάπεν στο Άμπου Ντάμπι αν θεωρεί τον αγώνα της Ισπανίας και το συμβάν με τον Τζορτζ Ράσελ την αιτία που έχασε τον τίτλο.

Η άρνηση του τέσσερις φορές παγκόσμιου πρωταθλητή οφείλετε σε μια ερώτηση που του έγινε μετά τον τελικό της σεζόν της F1 του 2025 στο Άμπου Ντάμπι.

Τότε, ο κ. Ρίτσαρντς είχε ρωτήσει τον Ολλανδό για μια σύγκρουση με τον οδηγό της Mercedes, Τζορτζ Ράσελ, στο Ισπανικό Γκραν Πρι την 1η Ιουνίου πέρυσι.

Η σύγκρουση οδήγησε σε ποινή 10 δευτερολέπτων που έριξε τον Oλλανδό πέντε θέσεις κάτω, στοιχίζοντάς του βαθμούς.

Απαντώντας στην ερώτηση εκείνη την εποχή, ο Verstappen είπε: «Ξεχνάς όλα τα άλλα πράγματα που συνέβησαν στη σεζόν μου».