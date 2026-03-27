Πριν λίγο διάστημα η Renaul λανσάρε το νέο Twingo, που στην τέταρτη γενιά του θα προσφέρεται σε ηλεκτρική εκδοχή. Με τα γνώριμα στοιχεία να έχουν περίοπτη θέση, όπως η αυτονομία του, η προχωρημένη σχεδίαση του και η τεχνολογική του πληρότητα, η συζήτηση για το νέο μοντέλο αφορά την τιμή του, μιας και εντάσσεται στην κατηγορία των ηλεκτρικών, που θα κάνουν την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή. Στόχος της φίρμας να το κάνει ιδιαίτερα προσιτό και να κοστίζει κάτω από τις 20.000 ευρώ. Σε ορισμένες χώρες που ξεκίνησε το λανσάρισμα του, με σύμμαχο τις επιδοτήσεις, η τιμή του ορίζεται στο φάσμα των 15.000 ευρώ.

Θα είναι αποκλειστικά ηλεκτρικό, που ως στόχο έχει να κάνει τις αστικές διαδρομές οικονομικές. Θα έχει ήδη στο πλευρό του μια νέα γενιά μοντέλων, όπως το 5- Tech, το 4 Ε-Τech αλλά και το νέο Clio, μοντέλα που ήδη κυκλοφορούν στην αγορά. Βασίζεται στην πλατφόρμα AmpR Small, που αναπτύχθηκε από την Ampere σε μόλις δύο χρόνια.

Tο νέο Twingo E-Tech electric θα προσφέρεται με ηλεκτρικό σύνολο 60 kW (περίπου 84 PS), όπου χάρη στη νέα μπαταρία 27,5 kWh θα προσφέρει αυτονομία 263 km σε WLTP. Επίσης, η εμπορική του πορεία ξεκινά με δύο επίπεδα εξοπλισμού, Evolution και Techno.