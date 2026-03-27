Η Aston Martin δήλωσε την Τετάρτη ότι ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής «θα φτάσει λίγο αργότερα αυτό το Σαββατοκύριακο ενόψει του γκραν πρι Ιαπωνίας για προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους».

Η ομάδα αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά το BBC Sport επιβεβαίωσε ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η σύντροφος του Αλόνσο, Μελίσα Χιμένες, γέννησε το πρώτο τους παιδί.

Ο 44χρονος Αλόνσο προτιμά να κρατήσει την προσωπική του ζωή ιδιωτική και δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περαιτέρω πληροφορίες.

Η ομάδα πρόσθεσε: «Όλα είναι καλά και θα είναι στην πίστα εγκαίρως για την Παρασκευή».

Πορτοφόλι
Πάσχα: Πού κυμαίνονται οι τιμές των ακτοπλοϊκών
Πώς θα υπολογίσετε το Δώρο Πάσχα: Τα «κλειδιά» για τον μισό μισθό
Αύξηση κατώτατου μισθού: Πώς διαμορφώνονται οι απολαβές των δημοσίων υπαλλήλων
Σοκ στα πρατήρια: Το diesel κίνησης ξεπέρασε σε τιμή την αμόλυβδη 95
Πτήσεις «χρυσάφι»: Εκτόξευση των τιμών στα αεροπορικά εισιτήρια έως και 560%
