Η Aston Martin δήλωσε την Τετάρτη ότι ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής «θα φτάσει λίγο αργότερα αυτό το Σαββατοκύριακο ενόψει του γκραν πρι Ιαπωνίας για προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους».

Η ομάδα αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά το BBC Sport επιβεβαίωσε ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η σύντροφος του Αλόνσο, Μελίσα Χιμένες, γέννησε το πρώτο τους παιδί.

Ο 44χρονος Αλόνσο προτιμά να κρατήσει την προσωπική του ζωή ιδιωτική και δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περαιτέρω πληροφορίες.

Η ομάδα πρόσθεσε: «Όλα είναι καλά και θα είναι στην πίστα εγκαίρως για την Παρασκευή».