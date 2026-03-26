Φέτος θα είναι η πιο παραγωγική χρονιά για την ηλεκτροκίνηση. Με μια νέα σοδειά μοντέλων που θα έχουν ως στόχο να ανεβάσουν ακόμη περισσότερο τον πήχη της αυτονομίας την ώρα που οι εκδόσεις θα περνάνε στη δεύτερη γενιά των ηλεκτρικών μοντέλων που πρωτοπόρησαν και αποτέλεσαν το εμπορικό πείραμα.

Σε αυτό το μήκος θα κυμανθεί και ο διάδοχος του ID.3, που σύμφωνα με τη Γερμανική φίρμα βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία πριν την επίσημη παρουσίασή. Η παγκόσμια πρεμιέρα του θα συμβεί στα μέσα Απριλίου με τη νέα ονομασία ID.3 Neo.

Θα είναι ένα νέο ηλεκτρικό compact μοντέλο της Volkswagen , στο οποίο η φίρμα θα δώσει έμφαση στη νέα γενιά λογισμικού της μάρκας, με πρωταγωνιστή τις σημαντικές τεχνολογικές αναβαθμίσεις και τις νέες λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία χρήσης. Στα νέα του στοιχεία περιλαμβάνεται το βελτιωμένο σύστημα υποβοήθησης οδήγησης Travel Assist με αναγνώριση φωτεινών σηματοδοτών, καθώς και η λειτουργία One Pedal Driving, κατά την οποία το όχημα ανακτά ενέργεια κατά την επιβράδυνση μέχρι την πλήρη ακινητοποίησή του. Επίσης, το νέο μοντέλο, όπως και τα υπόλοιπα μοντέλα της οικογένειας ID. εξοπλίζονται επίσης με το σύστημα infotainment Innovision, το οποίο ενσωματώνει ένα νέο app store στο In-Car Shop.

Παράλληλα, τα επερχόμενα ηλεκτρικά μοντέλα της Volkswagen στις μικρές και compact κατηγορίες – ID. Polo, ID. Polo GTI και ID. Cross – θα λανσαριστούν επίσης με αυτές τις τεχνολογικές καινοτομίες, ενισχύοντας την ευελιξία στην καθημερινότητα και στις δραστηριότητες αναψυχής. Επίσης, σε όλα τα μοντέλα διατίθεται πλέον προαιρετικά και ψηφιακό κλειδί οχήματος, το οποίο επιτρέπει την πρόσβαση στο αυτοκίνητο μέσω φορητών συσκευών όπως smartphone ή smartwatch.