Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο υπογραμμίζει τη σημασία της Ελλάδας ως πολύτιμου νατοϊκού συμμάχου και εταίρου στην ασφάλεια και την ενέργεια, σε μήνυμά του για την Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας. Παράλληλα, επισημαίνει τη βούληση της Ουάσιγκτον για περαιτέρω εμβάθυνση των διμερών σχέσεων.

Στη δήλωσή του, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας συγχαίρει τον ελληνικό λαό για την εθνική επέτειο, αποτίοντας φόρο τιμής στην Ελλάδα ως γενέτειρα της δημοκρατίας. Αναγνωρίζει, επίσης, τον ρόλο της στη διαμόρφωση των ιδανικών που ενέπνευσαν τον δυτικό πολιτισμό και τους πατέρες της αμερικανικής δημοκρατίας.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ τονίζει ότι η στενή συνεργασία των δύο χωρών στους τομείς της άμυνας και της επιβολής του νόμου ενισχύει τη σταθερότητα στη Μεσόγειο. Όπως σημειώνει, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα συνεργάζονται για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, της παράτυπης μετανάστευσης, της τρομοκρατίας και της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων, συμβάλλοντας στην ασφάλεια και την ισχύ των δύο χωρών.

Ενέργεια και οικονομική συνεργασία

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο Μάρκο Ρούμπιο στον ενεργειακό τομέα, επαινώντας τα αποφασιστικά βήματα της Ελλάδας για τη μείωση της εξάρτησής της από τη ρωσική ενέργεια. Όπως αναφέρει, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται να εμβαθύνουν τους εμπορικούς τους δεσμούς με την Ελλάδα, να ενισχύσουν την οικονομική ανάπτυξη και να προμηθεύουν την περιοχή με ασφαλές και αξιόπιστο αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο.

Κλείνοντας, ο Μάρκο Ρούμπιο επισημαίνει ότι, με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την αμερικανική ανεξαρτησία, οι δύο χώρες γιορτάζουν την κοινή δυτική τους κληρονομιά και την ευημερία των εθνών τους, εκφράζοντας την προσδοκία για συνέχιση της συνεργασίας στο μέλλον.