Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε ότι την Τετάρτη 25 Μαρτίου, στο πλαίσιο εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου του 1821 θα πραγματοποιηθεί σειρά εκδηλώσεων στην Αττική.

Αναλυτικά οι εκδηλώσεις:

– Στις 06:21 το πρωί, ρίψη 21 χαιρετιστήριων βολών από το πυροβολείο του Λυκαβηττού και εκτέλεση Εωθινού από τμήματα μουσικής των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας.

– Στις 08:00 το πρωί, επίσημη έπαρση της Εθνικής Σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

– Στις 10:00 το πρωί, δοξολογία στον Καθεδρικό (Μητροπολιτικό) Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αθηνών, Προεξάρχοντος του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμου Β’.

– Στις 10:01 το πρωί, ρίψη 21 χαιρετιστήριων βολών από το πυροβολείο του Λυκαβηττού.

– Στις 10:55 το πρωί, κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας.

– Στις 11:00 το πρωί, παρέλαση τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, μπροστά από το Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη, ενώπιον του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.

– Στις 18:41 το απόγευμα, επίσημη υποστολή της Εθνικής Σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και ταυτόχρονα ρίψη 21 χαιρετιστήριων βολών από το πυροβολείο του Λυκαβηττού.

Επιπλέον, σε όλη την επικράτεια θα πραγματοποιηθούν οι εξής εκδηλώσεις:

– Παρελάσεις στρατιωτικών τμημάτων.

– Γενικός σημαιοστολισμός των μονάδων, στρατιωτικών Καταστημάτων και πολεμικών πλοίων από την 08:00 το πρωί της Δευτέρας 23 Μαρτίου μέχρι και τη δύση του ηλίου της Τετάρτης 25 Μαρτίου.

– Φωταγώγηση των μονάδων, στρατιωτικών καταστημάτων και πολεμικών πλοίων κατά τις βραδινές ώρες της Τρίτης 24 και Τετάρτης 25 Μαρτίου.