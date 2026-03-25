Με μήνυμα στο X, η αμερικανική αποστολή στο ΝΑΤΟ τίμησε την Ελληνική Επανάσταση, εκφράζοντας την εκτίμησή της προς την Ελλάδα ως «υποδειγματικό σύμμαχο». Στην ανάρτηση αναφέρεται: «Ζήτω η Ελλάδα! Χρόνια πολλά για την Ελληνική Επανάσταση σε έναν υποδειγματικό σύμμαχο».

Η ανάρτηση συνοδεύεται από φωτογραφίες της πρόσφατης επίσκεψης στη χώρα του μόνιμου αντιπροσώπου των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, πρέσβη Μάθιου Γουίτακερ. Μέσα από το μήνυμα υπογραμμίζεται η συμβολή της Ελλάδας στην ασφάλεια της Συμμαχίας.

«Μέσω των σταθερών επενδύσεών της στον τομέα της άμυνας, η Ελλάδα παραμένει πυλώνας σταθερότητας, συμβάλλοντας στην προστασία της νότιας πλευράς του ΝΑΤΟ και των κοινών μας δημοκρατικών αξιών. Στην υγειά μιας ισχυρής και διαρκούς συνεργασίας!» σημειώνει η αποστολή.