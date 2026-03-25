Με μήνυμα στο X, η αμερικανική αποστολή στο ΝΑΤΟ τίμησε την Ελληνική Επανάσταση, εκφράζοντας την εκτίμησή της προς την Ελλάδα ως «υποδειγματικό σύμμαχο». Στην ανάρτηση αναφέρεται: «Ζήτω η Ελλάδα! Χρόνια πολλά για την Ελληνική Επανάσταση σε έναν υποδειγματικό σύμμαχο».
Η ανάρτηση συνοδεύεται από φωτογραφίες της πρόσφατης επίσκεψης στη χώρα του μόνιμου αντιπροσώπου των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, πρέσβη Μάθιου Γουίτακερ. Μέσα από το μήνυμα υπογραμμίζεται η συμβολή της Ελλάδας στην ασφάλεια της Συμμαχίας.
«Μέσω των σταθερών επενδύσεών της στον τομέα της άμυνας, η Ελλάδα παραμένει πυλώνας σταθερότητας, συμβάλλοντας στην προστασία της νότιας πλευράς του ΝΑΤΟ και των κοινών μας δημοκρατικών αξιών. Στην υγειά μιας ισχυρής και διαρκούς συνεργασίας!» σημειώνει η αποστολή.
Ζήτω η Ελλάς! 🇬🇷 Happy Greek Independence Day to an exemplary Ally. Through its steady defense investments, Greece remains a pillar of stability, helping to secure NATO’s Southern Flank and our shared democratic values. Here’s to a strong, lasting partnership! pic.twitter.com/n9bJ7ZpC8w
— U.S. Mission to NATO (@USNATO) March 25, 2026