Χρόνια πολλά ευχήθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στους Έλληνες σε όλο τον κόσμο, με αφορμή τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου.

Μετά το τέλος της στρατιωτικής παρέλασης, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της άμυνας της χώρας, επισημαίνοντας παράλληλα τη σημασία της προστασίας της Κύπρου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ακόμη τον ρόλο και τη συμβολή των Ελλήνων της ομογένειας, οι οποίοι – όπως ανέφερε – «γιορτάζουν και εκείνοι από κάθε άκρη του πλανήτη», στέλνοντας μήνυμα ενότητας και εθνικής υπερηφάνειας.

Μήνυμα ενότητας και εθνικής υπερηφάνειας

Στις δηλώσεις του, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «οι Έλληνες που παρακολούθησαν τη στρατιωτική παρέλαση μόνο περηφάνεια μπορεί να αισθάνθηκαν». Αναφέρθηκε στους ταραγμένους καιρούς που διανύει η διεθνής κοινότητα, σημειώνοντας ότι «η επένδυση στην εθνική άμυνα δεν συνιστά πολυτέλεια, αλλά αναγκαιότητα».

Τόνισε επίσης πως, πέρα από την αποτρεπτική ικανότητα των Ενόπλων Δυνάμεων, απαιτείται και εθνική ενότητα. Κλείνοντας, ευχήθηκε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες «χρόνια πολλά», επισημαίνοντας ότι «η σκέψη μας είναι πρωτίστως στην ομογένεια».