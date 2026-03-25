Ελικόπτερα Apache αλλά και Kiowa Warrior διέσχισαν σήμερα τον αττικό ουρανό στο πλαίσιο της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης για την 25η Μαρτίου.

Ειδικές κάμερες μέσα από τα πιλοτήρια έδωσαν εντυπωσιακές εικόνες τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό των πτητικών μέσων. Την ανάσα έκοψαν πλάνα πάνω από την Ακρόπολη και την Πλάκα.

Η παρέλαση των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, μπροστά από το Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη, για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 ξεκίνησε σήμερα, λίγο λεπτά μετά τις 11:00 π.μ. ενώπιον του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα.

Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν στις 18:41 το απόγευμα, οπότε και θα πραγματοποιηθεί η επίσημη υποστολή της Εθνικής Σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και ταυτόχρονα ρίψη 21 χαιρετιστήριων βολών από το πυροβολείο του Λυκαβηττού.