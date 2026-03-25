Θέση στην εντυπωσιακή στρατιωτική παρέλαση με την οποία τιμάται στο Σύνταγμα η επέτειος της 25ης Μαρτίου είχε το αντιεροπορικό σύστημα Patriot. Πρόκειται για υπερσύγχρονα συστήματα, πλήρως αυτοκινούμενα με ιδιαίτερα μικρούς χρόνους προετοιμασίας για την μετακίνησή τους.

Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες μέρες ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε δύο βαλλιστικούς πυραύλους προερχόμενους από το Ιράν και κατευθυνόμενους σε διυλιστήρια του βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε έπειτα από ενεργοποίηση συναγερμού για επικείμενη απειλή. Όπως αναφέρεται, τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν άμεσα και εκτοξεύθηκαν δύο πύραυλοι προκειμένου να αναχαιτίσουν τον στόχο. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε επιτυχώς.

Η παρέλαση των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, μπροστά από το Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη, για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 ξεκίνησε σήμερα, λίγο λεπτά μετά τις 11:00 π.μ. ενώπιον του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα.

Νωρίτερα, στις 6:21 π.μ. οι εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο είχαν αρχίσει με ρίψη 21 χαιρετιστήριων βολών από το πυροβολείο του Λυκαβηττού και εκτέλεση Εωθινού από τμήματα μουσικής των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας.

Στις 08:00 το πρωί, πραγματοποιήθηκε η επίσημη έπαρση της Εθνικής Σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

Στις 10:00 το πρωί, πραγματοποιήθηκε δοξολογία στον Καθεδρικό (Μητροπολιτικό) Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αθηνών, Προεξάρχοντος του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου Β’ ενώ ακολούθησε στις 10:01, ρίψη 21 χαιρετιστήριων βολών από το πυροβολείο του Λυκαβηττού.

Στις 11:00 το πρωί, πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν στις 18:41 το απόγευμα, οπότε και θα πραγματοποιηθεί η επίσημη υποστολή της Εθνικής Σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και ταυτόχρονα ρίψη 21 χαιρετιστήριων βολών από το πυροβολείο του Λυκαβηττού.