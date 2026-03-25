Απευθείας από την Πλατεία Συντάγματος η μεγαλειώδης στρατιωτική παρέλαση για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821. Στο κέντρο της Αθήνας συγκεντρώνεται από νωρίς πλήθος κόσμου για να παρακολουθήσει τη μεγάλη γιορτή. Δείτε την μετάδοση της ΕΡΤ εδώ.

Δείτε live την στρατιωτική παρέλαση της 25ης Μαρτίου:

Με λαμπρότητα γιορτάζεται η εθνική επέτειος της Ελληνικής Επανάστασης, με τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση που ξεκινά στις 11 το πρωί, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα, καθώς και της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας.

Ένα F-16 διέσχισε τον αττικό ουρανό, αφήνοντας πίσω του καπνούς στα χρώματα της ελληνικής σημαίας.

Το εντυπωσιακό θέαμα προκάλεσε ρίγη συγκίνησης στους παρευρισκόμενους, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα εθνικής ενότητας και υπερηφάνειας.

Στο Τροκαντερό τα μαχητικά μας αεροσκάφη πραγματοποίησαν διελεύσεις, προκαλώντας ενθουσιασμό και χειροκροτήματα από το πλήθος που καμάρωνε τα πληρώματα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Ξεκίνησαν να παρελαύνουν τρία εθελοντικά σώματα του Ερυθρού Σταυρού, ενώ στη συνέχεια Ανάπηροι πολέμου περνούν μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, συγκινώντας το πλήθος που χειροκροτεί θερμά.

Η παρέλαση άνοιξε με τιμές και συγκίνηση, σε ένα σκηνικό γεμάτο πατριωτισμό και σεβασμό στην ιστορία.

Κατά σειρά, παρελαύνουν πεζοπόρα και μηχανοκίνητα τμήματα, αλλά και αεροπορικά μέσα, προκαλώντας ρίγη συγκίνησης σε μικρούς και μεγάλους.

Ενός λεπτού σιγή και κατάθεση στεφάνων

Μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για τους ήρωες που αγωνίστηκαν και έπεσαν για την πατρίδα. Η συγκίνηση ήταν διάχυτη σε όλη την τελετή.

Ακολούθησε η κατάθεση στεφάνων από εκπροσώπους του πολιτικού κόσμου, οι οποίοι τίμησαν με σεβασμό τη μνήμη των πεσόντων. Ανάμεσά τους, ο Σωκράτης Φάμελλος και ο Νίκος Ανδρουλάκης, οι οποίοι βρέθηκαν στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Εντυπωσιακές πτήσεις μαχητικών

Την έναρξη της αεροπορικής επίδειξης σηματοδότησε η απογείωση F-16 και Rafale από την Τανάγρα, με τους πιλότους να στέλνουν μηνύματα υπερηφάνειας και ενότητας.

Λίγο αργότερα, ήταν έτοιμα προς απογείωση τα Mirage 2000-5 από την ίδια βάση, συμπληρώνοντας το εντυπωσιακό σκηνικό στον αττικό ουρανό και προσφέροντας στους πολίτες μοναδικές στιγμές συγκίνησης.