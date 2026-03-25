Την έναρξη της παρέλασης των πεζοπόρων τμημάτων έκανε η Προεδρική Φρουρά, με τη Σημαία να προηγείται και τον Λόχο των Ευζώνων που ακολούθησε, στο πλαίσιο της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης στην Αθήνα για την επέτειο της Ελληνική Επανάσταση.

Οι Εύζωνες, διαχρονικό σύμβολο τιμής και παράδοσης, στέκονται αγέρωχοι απέναντι στην ιστορία, αποτίοντας φόρο τιμής στους ήρωες του Έθνους. Σε 24ωρη βάση φρουρούν το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της χώρας προς όλους όσοι θυσιάστηκαν για την ελευθερία της πατρίδας.

Η ιστορία των Ευζώνων

Οι Εύζωνες αποτελούν ζωντανή συνέχεια των αγώνων του ελληνισμού, από την εποχή της Ελληνική Επανάσταση έως και τους Βαλκανικούς Πολέμους. Θεωρούνται σύμβολο τιμής και αφοσίωσης, ενώ κατέχουν τη μοναδική διάκριση στον ελληνικό στρατό να στέκονται αδιάκοπα ως φρουροί στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, αποτίοντας φόρο τιμής σε όσους θυσιάστηκαν για την πατρίδα.

Οι πρώτες αναφορές σε «εύζωνες» εντοπίζονται ήδη στα ομηρικά έπη, όπου ο Όμηρος χαρακτηρίζει έτσι τους Μυρμιδόνες του Αχιλλέας, εξυμνώντας την ανδρεία και την ταχύτητά τους στη μάχη.

Σήμερα, οι Εύζωνες στελεχώνουν την Προεδρική Φρουρά και επιλέγονται με αυστηρά κριτήρια που αφορούν το ήθος, την παρουσία και τη συμπεριφορά τους. Έπειτα από απαιτητική εκπαίδευση, φορούν τη χαρακτηριστική στολή, η οποία αποτελεί εξέλιξη της παραδοσιακής ενδυμασίας των αγωνιστών του 1821. Η φουστανέλα, από λευκό ύφασμα μήκους περίπου 30 μέτρων, φτάνει μέχρι τα γόνατα και συνδέεται ιστορικά με περιοχές όπως η Πελοπόννησος, η Αττική και η Στερεά Ελλάδα.

Το κόκκινο φέσι, κατασκευασμένο από τσόχα, συμβολίζει το αίμα, το πένθος και τις θυσίες των Ελλήνων κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας.

Ιδιαίτερη θέση στην εμφάνισή τους κατέχουν και τα τσαρούχια. Είναι χειροποίητα, από κόκκινο δέρμα, με περίπου 60 καρφιά στη σόλα και συνολικό βάρος που φτάνει τα 3 κιλά το ζευγάρι. Η χαρακτηριστική φούντα στο μπροστινό μέρος καλύπτει την αιχμηρή προεξοχή της μύτης, ολοκληρώνοντας την παραδοσιακή και επιβλητική τους εμφάνιση.