Η 25η Μαρτίου 2026 εορτάζεται με ιδιαίτερη λαμπρότητα σε όλη τη χώρα, με επίκεντρο την Αθήνα, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η καθιερωμένη δοξολογία στη Μητρόπολη Αθηνών και θα ακολουθήσει η μεγαλειώδης στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα.
Η δοξολογία τελείται παρουσία της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας, καθώς και εκπροσώπων των Ενόπλων Δυνάμεων. Η τελετή μεταδίδεται live, δίνοντας τη δυνατότητα σε πολίτες σε όλη την Ελλάδα να παρακολουθήσουν τον εορτασμό της εθνικής επετείου.
Αμέσως μετά, τα βλέμματα στρέφονται στη λεωφόρο Αμαλίας, όπου ξεκινά η στρατιωτική παρέλαση. Τμήματα του Στρατού Ξηράς, του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας παρελαύνουν μπροστά από την εξέδρα των επισήμων, αποτίοντας φόρο τιμής στους ήρωες της Επανάστασης του 1821.