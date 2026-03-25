Η 25η Μαρτίου φέρνει αλλαγές στη λειτουργία των καταστημάτων σε όλη τη χώρα, καθώς πρόκειται για ημέρα εθνικής εορτής και επίσημης αργίας. Τα μεγάλα σούπερ μάρκετ των γνωστών αλυσίδων θα παραμείνουν κλειστά, όπως και οι δημόσιες υπηρεσίες και η πλειονότητα των εμπορικών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα των αργιών, τα υποκαταστήματα των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ δεν θα λειτουργήσουν. Η απόφαση αυτή αφορά όλα τα εταιρικά καταστήματα που ακολουθούν το πρόγραμμα των επίσημων αργιών, ενώ το λιανεμπόριο συνολικά περιορίζεται σημαντικά, με τις περισσότερες επιχειρήσεις να τηρούν την αργία της 25ης Μαρτίου.

Ποια καταστήματα θα λειτουργήσουν κανονικά

Παρά τον εορταστικό χαρακτήρα της ημέρας, ορισμένες επιχειρήσεις θα παραμείνουν ανοιχτές για την εξυπηρέτηση του κοινού. Οι φούρνοι και τα ζαχαροπλαστεία θα λειτουργήσουν κανονικά, ενώ και τα μικρά παντοπωλεία της γειτονιάς θα συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους.

Εξαίρεση αποτελούν τα σούπερ μάρκετ που λειτουργούν με σύστημα franchise, καθώς και τα μίνι μάρκετ, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να καθορίζουν αυτόνομα το ωράριό τους. Ωστόσο, οι διαφορές είναι σημαντικές ανάλογα με την περιοχή, καθώς κάθε franchise αποφασίζει ξεχωριστά αν θα παραμείνει ανοιχτό ή κλειστό την ημέρα της εθνικής επετείου.

Ωράριο λειτουργίας για την Τετάρτη 25η Μαρτίου

Τα σούπερ μάρκετ που θα λειτουργήσουν την ημέρα της αργίας θα ακολουθήσουν ευέλικτο ωράριο. Συνήθως ανοίγουν από τις 08:00 το πρωί και παραμένουν ανοιχτά έως τις 23:00 το βράδυ, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι πόρτες ανοίγουν ήδη από τις 07:30.

Υπάρχουν ωστόσο και καταστήματα που κλείνουν νωρίτερα, γύρω στις 22:00, ανάλογα με την πολιτική κάθε δικτύου. Για τον λόγο αυτό, οι καταναλωτές καλούνται να ενημερωθούν εκ των προτέρων για το ωράριο λειτουργίας του πλησιέστερου καταστήματος στην περιοχή τους, ώστε να αποφύγουν ταλαιπωρία.