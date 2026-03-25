Η 25η Μαρτίου έχει οριστεί από τον νόμο ως υποχρεωτική αργία. Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, κατά τις ημέρες αυτές απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών, καθώς και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εκτός από εκείνες που επιτρέπεται να λειτουργούν νόμιμα τις Κυριακές και τις αργίες.

Αμοιβή για τις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν

Στις επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές, οι εργαζόμενοι που αμείβονται με ημερομίσθιο λαμβάνουν κανονικά το ημερομίσθιό τους χωρίς προσαύξηση. Όσοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό, δικαιούνται τον πλήρη μηνιαίο μισθό τους, χωρίς καμία περικοπή ή επιπλέον αποζημίωση.

Αμοιβή για όσους εργαστούν την 25η Μαρτίου

Για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα την ημέρα της εθνικής επετείου, ισχύουν διαφορετικοί κανόνες ανάλογα με τον τρόπο αμοιβής των εργαζομένων.

1) Οι εργαζόμενοι που αμείβονται με ημερομίσθιο λαμβάνουν το κανονικό ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75%, υπολογισμένη στο νόμιμο ωρομίσθιο, για όσες ώρες εργαστούν.

2) Για όσους αμείβονται με μηνιαίο μισθό:

α) Αν η επιχείρηση συνήθως δεν λειτουργεί τις Κυριακές και τις αργίες, αλλά θα λειτουργήσει εκτάκτως την 25η Μαρτίου, οφείλεται επιπλέον του 1/25 του μηνιαίου μισθού και προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ημερομισθίου για τις ώρες απασχόλησης.

β) Αν η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις αργίες, τότε καταβάλλεται μόνο η προσαύξηση 75%, υπολογισμένη στο 1/25 του νομίμου ημερομισθίου για όσες ώρες εργαστούν οι μισθωτοί.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι

Δεν επιτρέπεται ο συμψηφισμός ημέρας ανάπαυσης (ρεπό) με ημέρα υποχρεωτικής αργίας. Αν κάποιος εργαστεί την 25η Μαρτίου και η εργασία του υπερβαίνει τις 40 ώρες εβδομαδιαίως, τότε πέρα από την προσαύξηση λόγω αργίας, δικαιούται και την αντίστοιχη αποζημίωση για υπερεργασία ή υπερωρία.

Το ημερομίσθιο της 25ης Μαρτίου καταβάλλεται και στους εργαζόμενους που βρίσκονται σε άδεια, χωρίς όμως η ημέρα αυτή να υπολογίζεται στις εργάσιμες ημέρες της άδειάς τους.

Σε περιπτώσεις όπου ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής, όπως από συλλογική σύμβαση εργασίας, κανονισμό, επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο, αυτοί υπερισχύουν των γενικών διατάξεων του νόμου.