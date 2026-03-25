Η στρατιωτική παρέλαση της 25ης Μαρτίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο κέντρο της Αθήνας, με εντυπωσιακή συμμετοχή των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Η παρέλαση θα τιμήσει την εθνική επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, με πλήρη ανάπτυξη στρατιωτικών και πολιτικών τμημάτων.

Στη λεωφόρο Αμαλίας θα παρελάσουν μηχανοκίνητα τμήματα του Στρατού Ξηράς, με άρματα μάχης τύπου Leopard, τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού και αυτοκινούμενα πυροβόλα. Ιδιαίτερη αναμένεται να είναι η παρουσία των αρμάτων Leopard 2HEL, τα οποία θα αναδείξουν τη δύναμη και την τεχνολογική υπεροχή του ελληνικού οπλοστασίου.

Από τον αέρα, το κοινό θα παρακολουθήσει εντυπωσιακούς σχηματισμούς μαχητικών F-16, Mirage 2000 και Rafale της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και πτήσεις ελικοπτέρων Apache, Chinook και Super Puma. Οι διελεύσεις των αεροσκαφών θα συνοδευτούν από χαμηλές πτήσεις και σχηματισμούς πάνω από την Αθήνα, προσφέροντας ένα θέαμα υψηλού συμβολισμού.

Στην παρέλαση θα συμμετάσχουν επίσης πεζοπόρα τμήματα όλων των Όπλων και Σωμάτων, μαθητές στρατιωτικών σχολών, καθώς και τμήματα της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού. Η συντονισμένη παρουσία τους θα αναδείξει την πειθαρχία και την ετοιμότητα των ελληνικών δυνάμεων ασφαλείας.

Η τελετή θα ολοκληρωθεί με την ανάκρουση του εθνικού ύμνου και την πτήση σχηματισμού μαχητικών αεροσκαφών πάνω από τον Άγνωστο Στρατιώτη. Η φετινή παρέλαση, με το μήνυμα της ενότητας και της υπερηφάνειας, θα αποτελέσει φόρο τιμής στους αγωνιστές του 1821 και στις σύγχρονες Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας.