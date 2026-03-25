Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις βρίσκονται σε ισχύ στο Σύνταγμα λόγω της στρατιωτικής παρέλασης για την 25η Μαρτίου. Από νωρίς το πρωί, η Αθήνα κινείται στους ρυθμούς της επετείου, με αλλαγές σε δρομολόγια Μετρό, τραμ και λεωφορείων.
Από τις 08:00 το πρωί, ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα» παραμένει κλειστός με εντολή της ΕΛΑΣ. Οι συρμοί διέρχονται χωρίς στάση, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της παρέλασης. Αντίστοιχα, τα δρομολόγια του τραμ που διέρχονται από το Σύνταγμα τροποποιούνται, με τερματισμό σε προηγούμενες στάσεις.
Στη Γραμμή 6 «Πικροδάφνη – Σύνταγμα», ο τερματικός σταθμός έχει μεταφερθεί στη στάση «Λ. Βουλιαγμένης» (Πικροδάφνη – Λ. Βουλιαγμένης – Πικροδάφνη) από τις 8 το πρωί, ενώ η στάση «Φιξ» λειτουργεί ως τερματική από την έναρξη των δρομολογίων έως το τέλος των παρελάσεων.
Στη Γραμμή 7 «Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά», οι συρμοί τερματίζουν στη στάση «Σεφ» (Ασκληπιείο Βούλας – Σεφ – Ασκληπιείο Βούλας) από τις 9:00 έως τις 14:00 και στη στάση «Π. Δημαρχείο» (Π. Δημαρχείο – Σεφ – Π. Δημαρχείο) από τις 11:00 έως τη 13:00.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας
Σύμφωνα με τις Αρχές, από τις 10:00 το πρωί εφαρμόζεται προσωρινή και σταδιακή διακοπή κυκλοφορίας, καθώς και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης από τις 06:00 έως το πέρας των εκδηλώσεων, στους παρακάτω δρόμους:
- Λεωφόρος Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.
- Λεωφόρος Βασ. Σοφίας, από την οδό Σέκερη έως τη Λεωφόρο Βασ. Αμαλίας, στο ρεύμα προς Πλατεία Συντάγματος.
- Βασ. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της.
- Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.
- Λεωφόρος Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της.
- Λεωφόρος Συγγρού, από Αθ. Διάκου έως Διονυσίου Αρεοπαγίτου, στο ρεύμα προς Πλατεία Συντάγματος.
Οι ρυθμίσεις θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων για την εθνική επέτειο.
Η στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα θα πραγματοποιηθεί παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα παραστεί στη δοξολογία που θα τελεστεί στις 10:00 το πρωί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών.
Αμέσως μετά, ο πρωθυπουργός θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση στην Πλατεία Συντάγματος.
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων
- Στις 06:21 πραγματοποιήθηκε ρίψη 21 χαιρετιστήριων βολών από το πυροβολείο του Λυκαβηττού και εκτέλεση Εωθινού από μουσικά τμήματα των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.
- Στις 08:00 έγινε η έπαρση της ελληνικής σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.
- Στις 10:00 ξεκινά η δοξολογία στον Καθεδρικό Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αθηνών, προεξάρχοντος του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμου Β’.
- Στις 10:01 θα ακολουθήσει νέα ρίψη 21 χαιρετιστήριων βολών από το πυροβολείο του Λυκαβηττού.
- Στις 10:55 θα πραγματοποιηθεί κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα.
- Στις 11:00 θα ξεκινήσει η παρέλαση των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας μπροστά από το Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη, ενώπιον του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.