Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις βρίσκονται σε ισχύ στο Σύνταγμα λόγω της στρατιωτικής παρέλασης για την 25η Μαρτίου. Από νωρίς το πρωί, η Αθήνα κινείται στους ρυθμούς της επετείου, με αλλαγές σε δρομολόγια Μετρό, τραμ και λεωφορείων.

Από τις 08:00 το πρωί, ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα» παραμένει κλειστός με εντολή της ΕΛΑΣ. Οι συρμοί διέρχονται χωρίς στάση, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της παρέλασης. Αντίστοιχα, τα δρομολόγια του τραμ που διέρχονται από το Σύνταγμα τροποποιούνται, με τερματισμό σε προηγούμενες στάσεις.

Στη Γραμμή 6 «Πικροδάφνη – Σύνταγμα», ο τερματικός σταθμός έχει μεταφερθεί στη στάση «Λ. Βουλιαγμένης» (Πικροδάφνη – Λ. Βουλιαγμένης – Πικροδάφνη) από τις 8 το πρωί, ενώ η στάση «Φιξ» λειτουργεί ως τερματική από την έναρξη των δρομολογίων έως το τέλος των παρελάσεων.

Στη Γραμμή 7 «Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά», οι συρμοί τερματίζουν στη στάση «Σεφ» (Ασκληπιείο Βούλας – Σεφ – Ασκληπιείο Βούλας) από τις 9:00 έως τις 14:00 και στη στάση «Π. Δημαρχείο» (Π. Δημαρχείο – Σεφ – Π. Δημαρχείο) από τις 11:00 έως τη 13:00.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας

Σύμφωνα με τις Αρχές, από τις 10:00 το πρωί εφαρμόζεται προσωρινή και σταδιακή διακοπή κυκλοφορίας, καθώς και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης από τις 06:00 έως το πέρας των εκδηλώσεων, στους παρακάτω δρόμους:

Λεωφόρος Βασ. Αμαλίας , σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό. Λεωφόρος Βασ. Σοφίας , από την οδό Σέκερη έως τη Λεωφόρο Βασ. Αμαλίας, στο ρεύμα προς Πλατεία Συντάγματος.

, από την οδό Σέκερη έως τη Λεωφόρο Βασ. Αμαλίας, στο ρεύμα προς Πλατεία Συντάγματος. Βασ. Γεωργίου Α ΄, σε όλο το μήκος της.

΄, σε όλο το μήκος της. Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

(Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό. Λεωφόρος Βασ. Όλγας , σε όλο το μήκος της.

, σε όλο το μήκος της. Λεωφόρος Συγγρού, από Αθ. Διάκου έως Διονυσίου Αρεοπαγίτου, στο ρεύμα προς Πλατεία Συντάγματος.

Οι ρυθμίσεις θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων για την εθνική επέτειο.

Η στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα θα πραγματοποιηθεί παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα παραστεί στη δοξολογία που θα τελεστεί στις 10:00 το πρωί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών.

Αμέσως μετά, ο πρωθυπουργός θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση στην Πλατεία Συντάγματος.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων