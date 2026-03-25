Με την έπαρση της σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και την ανάκρουση του εθνικού ύμνου συνεχίστηκε το σημερινό πρόγραμμα των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου.

Νωρίτερα έγιναν 21 κανονιοβολισμοί στο Λυκαβηττό. Ο πρώτος κανονιοβολισμός έγινε στις 6:21 το πρωί, από το πυροβολείο του Λυκαβηττού για να ακουστούν ακολούθως άλλοι 20 όπως προβλέπει το πρωτόκολλο.

Στις 10:00 θα τελεστεί δοξολογία στον Καθεδρικό (Μητροπολιτικό) Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αθηνών, προεξάρχοντος του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου.

Στις 11:00 θα ακολουθήσει η παρέλαση τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.