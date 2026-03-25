Η 25η Μαρτίου βρίσκει την Αθήνα έτοιμη να υποδεχθεί τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την εθνική επέτειο, με το κέντρο της πόλης να «ντύνεται» στα γαλανόλευκα και τις εορταστικές εκδηλώσεις να κορυφώνονται σήμερα.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, οι εκδηλώσεις ξεκινούν το πρωί με 21 χαιρετιστήριους κανονιοβολισμούς από τον Λυκαβηττό. Στις 10:55 ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, θα καταθέσει στεφάνι στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, τιμώντας τους αγώνες για την ελευθερία.

Η στρατιωτική παρέλαση θα αρχίσει στις 11:00 από τη συμβολή των λεωφόρων Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλίσσης Όλγας. Η διαδρομή θα περάσει μπροστά από τη Βουλή και θα ολοκληρωθεί στην Ομόνοια, με τη συμμετοχή τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, στρατιωτικών σχολών και των Ευζώνων της Προεδρικής Φρουράς.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να προκαλέσει η παρουσία μαχητικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων στον αττικό ουρανό, που θα πλαισιώσουν την παρέλαση, προσδίδοντας πανηγυρικό χαρακτήρα στη φετινή επέτειο.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αλλαγές στα μέσα μεταφοράς

Για την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων, εφαρμόζονται αυστηρές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης. Η στάθμευση απαγορεύεται από τις 06:00, ενώ η κυκλοφορία διακόπτεται σταδιακά από τις 10:00 σε βασικούς άξονες, όπως οι λεωφόροι Βασιλίσσης Αμαλίας, Πανεπιστημίου, Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλίσσης Όλγας.

Στα μέσα σταθερής τροχιάς, ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα» παραμένει κλειστός από τις 08:00, με τους συρμούς να διέρχονται χωρίς στάση. Το Τραμ λειτουργεί με τροποποιήσεις: η Γραμμή 6 τερματίζει στο «Φιξ», ενώ η Γραμμή 7 έχει ως τερματικούς σταθμούς το «Σεφ» και το «Π. Δημαρχείο» κατά τις ώρες της παρέλασης.