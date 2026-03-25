Ακυρώθηκαν οι παρελάσεις της 25ης Μαρτίου στο Ηράκλειο, τα Χανιά και το Ρέθυμνο, λόγω της επιδείνωσης του καιρού που είχε προβλεφθεί από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι έντονες βροχοπτώσεις και οι άστατες καιρικές συνθήκες οδήγησαν τις τοπικές αρχές στην απόφαση να ματαιώσουν τις εκδηλώσεις για λόγους ασφάλειας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αντιπεριφέρειας Ηρακλείου, «όπως αποφασίστηκε και σε συνέχεια του χθεσινού δελτίου τύπου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και για λόγους ασφάλειας και προστασίας των συμμετεχόντων, ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ η σημερινή μαθητική-στρατιωτική παρέλαση στο Ηράκλειο για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821».

Ωστόσο, όπως διευκρινίζεται, η Δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου στις 10:45 π.μ. και η κατάθεση στεφάνων στο Άγαλμα του Άγνωστου Στρατιώτη στις 11:30 π.μ. πραγματοποιούνται κανονικά, σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Ακύρωση παρελάσεων στα Χανιά

Μετά την τελευταία πρόβλεψη της ΕΜΥ, που έκανε λόγο για ισχυρές βροχοπτώσεις το μεσημέρι της Τετάρτης 25 Μαρτίου, ανακοινώθηκε η ακύρωση της παρέλασης στα Χανιά. Το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων ενημέρωσε ότι η δοξολογία και η κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο της Πόλης θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

Παράλληλα, ο Δήμος Αποκορώνου γνωστοποίησε πως δεν θα πραγματοποιηθούν οι παρελάσεις στις Βρύσες και τον Βάμο, ενώ ο Δήμος Πλατανιά ματαίωσε τις μαθητικές παρελάσεις σε Αλικιανό, Βουκολιές και Κολυμπάρι, επικαλούμενος λόγους ασφάλειας των μαθητών.

Ματαιώθηκε και η παρέλαση στο Ρέθυμνο

Ανάλογη απόφαση ελήφθη και για το Ρέθυμνο. Η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου ανακοίνωσε τη ματαίωση της παρέλασης της 25ης Μαρτίου λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων που προβλέπονται για την περιοχή.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «Από την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης ανακοινώνεται ότι λόγω των έντονων βροχοπτώσεων, που προβλέπονται από την ΕΜΥ για αύριο στην Π.Ε. Ρεθύμνης και για προστασία των μαθητών, καθώς και όλων των συμμετεχόντων, η καθιερωμένη παρέλαση της 25ης Μαρτίου ματαιώνεται. Η Δοξολογία καθώς και οι καταθέσεις στεφάνων, ωστόσο, θα πραγματοποιηθούν κανονικά».