Εντυπωσίασαν στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την 25η Μαρτίου στο Σύνταγμα τα τμήματα των ειδικών δυνάμεων της 1ης Ταξιαρχίας Καταδρομών – Αλεξιπτωτιστών «Ελ Αλαμέιν».

Η φράση «ο τολμών νικά» είναι το έμβλημά τους βρίσκονται παντού τόσο στην ειρήνη όσο και στον πόλεμο και είναι η αιχμή του δόρατος για αποστολές υψηλής επικινδυνότητας. Τους κομάντος χειροκρότησε εξαιρετικά θερμό το κοινό.

Εξίσου εντυπωσιακή και η παρουσία τμήματος της 5ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας με έδρα την Κρήτη.

Η παρέλαση των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, μπροστά από το Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη, για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 ξεκίνησε σήμερα, λίγο λεπτά μετά τις 11:00 π.μ. ενώπιον του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα.

Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν στις 18:41 το απόγευμα, οπότε και θα πραγματοποιηθεί η επίσημη υποστολή της Εθνικής Σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και ταυτόχρονα ρίψη 21 χαιρετιστήριων βολών από το πυροβολείο του Λυκαβηττού.