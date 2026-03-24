Μετά από σχεδόν 12 χρόνια παρουσίας με τη φανέλα της Εθνικής ομάδας, ο Πέτρος Μάνταλος αποφάσισε να ολοκληρώσει τη διαδρομή του στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Ο αρχηγός της ΑΕΚ επέλεξε να κάνει ένα βήμα πίσω, δίνοντας χώρο στη νέα γενιά ποδοσφαιριστών, έχοντας στο ενεργητικό του 71 συμμετοχές, με απολογισμό 7 γκολ και 9 ασίστ.

Μέσα από ανάρτηση στα social media, η Εθνική ομάδα τον αποχαιρέτησε με ένα θερμό και συγκινητικό μήνυμα, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για τη σημαντική του προσφορά όλα αυτά τα χρόνια.

Η ανάρτηση της Εθνικής:

«👕 2️⃣014

👕2️⃣0️⃣25

Το τέλος μιας διαδρομής.

Η αρχή μιας παρακαταθήκης.

💙🤍 Σε ευχαριστούμε για όλα Πέτρο».