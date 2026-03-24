Σε μία συμβολική και συνάμα όμορφη κίνηση προχώρησε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Αντιπροσωπεία παικτών και παραγόντων βρέθηκε την Τρίτη (24/3) στο σημείο όπου δολοφονήθηκε ο 20χρονος Κλεομένης.

Συγκεκριμένα, ο General Manager της ομάδας, Νίκος Μπουντούρης, μαζί με τους Αντώνη Κόνιαρη, Νίκο Περσίδη και Θοδωρή Ζάρα άφησαν λουλούδια και μία φανέλα του στο σημείο.

Να θυμίσουμε ότι, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (12/3) στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη.

Στη μνήμη του Κλεομένη… Αντιπροσωπεία της ΚΑΕ ΠΑΟΚ άφησε λουλούδια και μία φανέλα, στο σημείο όπου δολοφονήθηκε ο οπαδός του ΠΑΟΚ Κλεομένης. pic.twitter.com/RqDsvslbom — PAOK BC (@PAOKbasketball) March 24, 2026

Αναλυτικά η ανάρτηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ:

«Στη μνήμη του Κλεομένη…

Αντιπροσωπεία της ΚΑΕ ΠΑΟΚ άφησε λουλούδια και μία φανέλα, στο σημείο όπου δολοφονήθηκε ο οπαδός του ΠΑΟΚ Κλεομένης».