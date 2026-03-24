Έτοιμος για το επόμενο βήμα στην καριέρα του είναι ο Αντουάν Γκριεζμάν, ο οποίος αποχωρεί από την Ατλέτικο Μαδρίτης και μετακομίζει στο MLS για λογαριασμό της Ορλάντο Σίτι.

Ο Γάλλος επιθετικός θα ολοκληρώσει τη φετινή σεζόν με τους «ροχιμπλάνκος» και στη συνέχεια θα ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η συμφωνία του με την Ορλάντο Σίτι προβλέπει τη μετακίνησή του ως ελεύθερος τον Ιούλιο του 2026.

Οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές είχαν θετική κατάληξη, με τον σύλλογο του MLS να ανακοινώνει επίσημα την απόκτησή του. Σε ηλικία 35 ετών, ο Αντουάν Γκριεζμάν αφήνει πίσω του μια σπουδαία πορεία στο ισπανικό ποδόσφαιρο, όπου αγωνίστηκε από το 2009 σε ομάδες όπως η Ρεάλ Σοσιεδάδ, η Ατλέτικο Μαδρίτης και η Μπαρτσελόνα.

Nos queda un último baile, Grizi ❤️🤍 pic.twitter.com/Jq7AthjYK1 — Atlético de Madrid (@Atleti) March 24, 2026

Μάλιστα, αποτελεί τον κορυφαίο σκόρερ στην ιστορία της ομάδας του Ντιέγκο Σιμεόνε, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του αξία σε κορυφαίο επίπεδο.