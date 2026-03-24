Ο Παναθηναϊκός (18-14) δοκιμάζεται στην «Zetra Stadium» με τη Ντουμπάι (17-15) στο Σαράγεβο της Βοσνίας (24/03 20:30, Novasports 4) για την 33η αγωνιστική της Euroleague, σε έναν ακόμη τελικό με βλέμμα την οκτάδα.

Το «τριφύλλι» προέρχεται από μια πολύ σημαντική εντός έδρας νίκη στο «Τ-Center» κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα που τον επανέφερε σε τροχιά playoffs. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν δεν ήταν καλή μεχρί το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, όμως με ένα ξέσπασμα όταν η μπάλα «έκαιγε» και με επιμέρους σερί 32-12 κατάφεραν τα «αρπάξουν» την νίκη.

Νάν και Σλούκας «υπέγραψαν» την νίκη

Στον πρώτο γύρο ο Παναθηναϊκός «καθάρισε» την ομάδα από τα Εμιράτα με μια αντίδραση στο δεύτερο ημίχρονο, έχοντας «καυτούς» τους Ναν και Σλούκα. Ωστόσο το «τριφύλλι» έχει πιο δύσκολο έργο τώρα, καθώς μια ενδεχόμενη ήττα κάνει τα πράγματα πιο δύσκολα για την απευθείας πρόκριση στα playoffs και την πρώτη εξάδα

Ο αγώνας θα διεξαχθεί σε ουδέτερη έδρα στο «Zetra Stadium» της Βοσνίας (24/03, 20:30).

